Carlsen-drama i natt: Tabbet seg ut og tapte

(Magnus Carlsen-Maxime Vachier-Lagrave 0-1) Magnus Carlsen (26) var tilsynelatende på vei mot seier mot Maxime Vachier-Lagrave (26) - men så gjorde han en fatal tabbe og tapte.

Det ekstremt dramatiske partiet varte i drøyt seks timer. Carlsen hadde hvite brikker, og derfor er nederlaget vanskelig å svelge. Etterpå virket han svært skuffet over at han kunne kaste bort seieren og attpåtil tape.

– Jeg gjør sånne tabber. Men dette er Magnus. Hvordan i all verden kunne han gjøre dette, sa den kjente amerikanske kommentatoren Maurice Ashley på arrangørens sending.

Dette er et parti som sjakkekspertene vil snakke om lenge.

Verdensmesteren åpnet Sinquefield Cup med remis mot Fabiano Caruana, deretter slo han Sergej Karjakin, før det ble remis mot Viswanathan Anand fredag. Nå er han et helt poeng bak Vachier-Lagrave etter fire runder. Spørsmålet er om franskmannen endelig kan vinne en superturnering.

Her kan du se partiet trekk for trekk (ekstern lenke)

Magnus Carlsen dukket ikke opp til intervju på arrangørens sending. Han hadde ingen suksess med åpningen og kom i hvert fall ikke bedre ut enn Vachier-Lagrave. MVL, som han kalles, kom etter hvert i tidsnød, men det var fortsatt jevnt.

Sinquefield Cup 4. runde: Jan Nepomnjasjtsji, Russland-Hikaru Nakamura, USA 1-0. Peter Svidler, Russland-Wesley So, USA 1/2-1/2. Magnus Carlsen, Norge-Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 0-1. Fabiano Caruana, USA-Sergej Karjakin, Russland 1/2-1/2. Levon Aronian, Armenia-Viswanathan Anand, India 1/2-1/2.

Da de passerte tidskontrollen på 40 trekk, gikk Maxime Vachier-Lagrave i skrifteboksen:

– Det vil overraske meg om Magnus vet hvem som står best, for jeg vet det i hvert fall ikke!

Men rett etter 40 trekk begynte Carlsen å få et visst tak på det.

Les også: - Det er lenge siden jeg var god i klassisk

– Nordmannen sitter der kul og ser på sitt potensielle offer, fastslo sjakk-ekspert Ashley på arrangørens sending.

Men så kom tårn g2, og plutselig var overtaket kastet bort. Med ett var det Carlsen som var i trøbbel.

– Magnus har gått fra vunnet til tap, sa Ashley.

SKUFFET: Magnus Carlsen. Foto: Lennart Ootes, Grand Chess Tour

Les også: - Jeg stiller ikke opp for å ødelegge, men jeg sier ikke nei til å gjøre det

– Han kan ikke forstå hva som har hendt, fortsatte Ashley, samtidig som TV-kameraet viste en ekstremt lettet Vachier-Lagrave.

Carlsen var hardt presset, men motstanderens bonde til f3 vekket nytt håp om remis for nordmannen.

– Han kan mirakuløst redde remis, var kommentaren på arrangørens sending.

Spørsmålet var om MVL skulle klare å omsette sitt store overtak i seier eller ikke. Carlsen forsvarte seg febrilsk, men kom i akutt tidsnød. Til slutt måtte verdensmesteren gi opp.

Les også: Carlsen uslåelig i omspill: Til topps i Paris

For andre dag på rad hadde Carlsen et svært langt parti i St. Louis.

I 2015 vant Carlsen to ganger over Vachier-Lagrave da nordmannen hadde hvite brikker (Aserbajdsjan og Sinquefield Cup). Tidligere i år spilte de to remis både i Grenke-turneringen og Norway Chess.

Les også: Carlsen knuste VM-motstander Karjakin igjen

På 15 møter før lørdagens parti hadde Carlsen fire seirer og bare ett tap, mens 10 altså hadde endt med remis. Vachier-Lagrave er nummer åtte på den offisielle FIDE-rankingen.

Det mest oppsiktsvekkende resultatet i Sinquefield Cup lørdag var ellers at Hikaru Nakamura tapte for Jan Nepomnjasjtsji, som bare er rangert som nummer 15.

Carlsen har søndag svarte brikker mot verdenstoer Wesley So.

Les også: Carlsen har kjøpt hus i Holmenkollen

Carlsen i Sinquefield Cup til nå:

1: Caruana – Carlsen ½-½.

2: Carlsen – Karjakin 1-0.

3: Anand – Carlsen ½-½.

4: Carlsen – Vachier-Lagrave 0-1.