Carlsen avslører: – Snakker med treneren på data mellom partiene

DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) sitter ved datamaskinen inne på sin private lounge mellom hvert parti. Nå avslører han hva han gjør.

– Jeg snakker med Peter mellom partiene, forteller Norges sjakk-helt til VG.

Enkelte har uttrykt seg kritiske til at det «bare» er familien Carlsen som er med ham til Doha i Qatar.

Hvorfor er ikke trener Peter Heine Nielsen til stede? Men det er han altså, via Skype og annen elektronisk kommunikasjon.

Under VM-matchen mot Sergej Karjakin var dansken til stede i New York, men hadde datakommunikasjon med de såkalte «sekundantene», som satt i Kragerø og klekket ut ideer til Carlsen.

Mens de andre spillerne har et felles pauserom (der enkelte har med seg sine trenere), har Magnus Carlsen sin egen lounge i arenaen, som ble brukt under håndball-VM i januar 2015. Særbehandlingen skyldes at han, som verdens beste sjakkspiller, får mye oppmerksomhet av de andre rundt 150 deltagerne. Det forskånes han altså fra ved å holde til i loungen, der faren Henrik og søstrene også holder til.

– Jeg tar med meg at jeg har spilt bra på slutten av dagene i hurtigsjakk-VM, sier Carlsen foran lynsjakk-VM, som starter torsdag kl. 1300 norsk tid.

– Jeg er på vei tilbake. Jeg kommer forhåpentligvis enda sterkere i lynsjakken.

Magnus Carlsen fikk samme poengsum som Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk i hurtigsjakk-VM, men de spesielle reglene for å skille ved poenglikhet, gjorde at han fikk bronse, mens 47 år gamle Ivantsjuk ble mester.

TRENER: Magnus Carlsen sammen med Peter Heine Nielsen under VM i New York. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg tror Magnus er enda mer «gira» på å vise hva han kan, gjenopprette status, sier Tarjei J. Svensen, redaktør i mattogpatt.no. Han er selv til stede i Doha.

– Eller for å uttrykke det med Magnus' egne ord: «gjenopprette tingenes tilstand». Det er positivt at han avsluttet med fire strake seirer i hurtigsjakk. Han slo også flere av dem som kan bli de tøffeste utfordrerne i lynsjakk.

Amerikaneren Hikaru Nakamura var en av forhåndsfavorittene i hurtigsjakk, men ble bare nummer 28, hele 2,5 poeng bak de tre i teten.

– Det vil overraske meg om Nakamura ikke vil være med i toppen i lynsjakk, sier Svensen.

Anna Rudolf, ungarsk sjakkspiller og kommentator under VM, er mer usikker på Nakamura:

– Det spørs om han - og for den saks skyld Maxime Vachier-Lagrave - klarer å legge den dårlige hurtigsjakken bak seg.

Så tenker hun seg om litt og sier:

– Jeg tror Magnus har gode sjanser til å vinne.

– Hvorfor?

– Lynsjakk-VM går over 21 partier. Hurtigsjakken var 15 partier. Og hvis det hadde vart to-tre partier til, tror jeg Magnus hadde vunnet også der.

Regjerende verdensmester i lynsjakk fra Berlin i fjor er russiske Aleksander Grisjtsjuk, som altså tok sølv i hurtigsjakk. Magnus Carlsen vant i 2014.

