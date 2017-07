Finaledrømmen knust for sand-kometene: – Tapte på «juniorfeil»

Det norske sandvolleyballparet Anders Mol og Mathias Berntsen hadde tre matchballer i semifinalen – men rotet bort sjansen – og var nådeløse mot seg selv etter tapet for Brasil i verdensserien i Portugal.

– Du kan godt kalle det «juniorfeil». Vi begynte å tenke finale, og hvor utrolig kult det hadde vært å spille den. Det ble hengende i hodet istedenfor at vi gjorde jobben vår, sier Anders Mol (21).

Han påpeker at han ikke er «særlig happy» etter 1–2 for Brasil i semifinalen i Esphino. Sammen med makker og fetter Mathias Berntsen (21) ventet han på bronsefinalen – der de skulle ut i match mot det norske laget med Christian Sørum (22) og Svein Solhaug (25) – som ble slått 2-0 av Qatar i den andre semifinalen.

På pinebenken



Søndag hadde Norge en sjelden god mulighet til å få med et norsk par i en finale i verdensserien i sandvolleyball for første gang på syv år. Først ut var Mol og Berntsen, som holdt brasilianske George Souto Maior Wanderley og Vitor Goncalves Felipe på pinebenken lenge.

Nordmennene vant første sett 22-20, men måtte se seg slått i andre sett 18–21. I det avgjørende tredjesettet ledet de 14–11. Det luktet norsk finale – og sensasjon.

– Det er forbasket synd, men vi får ta lærdom av dette, sier Anders Mol.

I det tredje og avgjørende settet hold de unge, norske spillerne lenge følge, men de måtte til slutt se seg slått 17–19.

Ingen norsk finale siden 2010

Deretter var det Sørum og Solhaugs tur mot Júlio og Ahmed Tijan fra Qatar. Nordmennene holdt også der godt følge, men de måtte likevel se seg slått i to sett. For begge de norske lagene var det karrierebeste i World Tour. Mol/Sørum endte på femteplass i Klagenfurt-turneringen i fjor, som tidligere toppresultat.

Dermed blir det helnorsk i B-finalen søndag klokken 16.00.

Sist gang et norsk par var i finalen i en turnering i verdensserien, var da Tarjei Skarlund og Martin Spinnangr tok seg nesten hele veien i 2010, men til slutt ble slått av Tyskland.

Den tidligere sandvolley-proffen Iver Horrem, som når er markedssjef i Norges Volleyballforbund, ser lyst på fremtiden.

– Disse unge spillerne har hatt en fantastisk utvikling. Vi har to lag i semifinalen i World Tour, og ett i finalen i Tyrkia på Europatouren. Vi er en liten volleyballnasjon som har behov for gode internasjonale resultater for å være synlige. Fremtiden ser lys ut, sier Iver Horrem.

Daniel Bergerud og Lars Retterholt har spilt seg til finalen i Europatouren. Finalen spilles søndag klokken 20.00.