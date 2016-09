Tufte & co. satser alt på ett kort

Olaf Tufte (40) kan komme til å legge opp om Johan Flodin (49) torsdag sier nei til å fortsette som landslagssjef. Norges Roforbund satser absolutt alt på ett kort. De har ingen andre kandidater enn svensken.

– Jeg håper vi kan komme med gode nyheter på torsdag, sier generalsekretær Tine Bjonge. Flodin opplyste i forrige uke til VG at han har flere tilbud internasjonalt, men ga samtidig positive signaler om å fortsette jobben i Norge.

Bjonge bekrefter at han for øyeblikket er den eneste kandidaten til jobben. Det er åpenbart at Norges Roforbund har stor tro på at de i løpet av uken kan skrive en avtale med Strømstad-karen frem til Tokyo-OL om fire år.

– Men vi er ikke ferdige. Vi har ingen signatur, påpeker Bjonge – som er administrativ leder for forbundet som til sammen har vunnet 43 medaljer i OL og VM.

NÆRMER SEG: Torsdag kan Johan Flodin si ja til fire nye år som norsk landslagssjef. Foto: Erik Johansen , NTB scanpix

De to siste var bronsemedaljene i Rio-OL hvor Olaf Tufte ble den første nordmannen på 92 år med medalje fra fire sommer-OL. Han felte tårer etter å ha tatt de to barna med seg på seierspallen.

– Jeg tror ikke at jeg ønsker å starte på nytt i et annet regime. Johan kjenner meg og vet hva jeg har behov for. Han betyr mye for motivasjonen. Blir han borte må jeg telle på knappene, sa Olaf Tufte til VG i forrige uke.

Johan Flodin fikk mange godord fra både Tufte og medaljekompisene Kjetil Borch, Are Strandli og Kristoffer Brun under OL.

– Olaf har sagt det samme til meg som til VG. Og det betyr mye. Jeg har fått inntrykk av at jeg er ønsket av resten av gruppen også. Det er selvsagt viktig at energien er positiv, svarte Johan Flodin.

– Vi vet at vårt sterkeste kort er utøverne – han er glad i dem – sammen med en offensiv målrettet organisasjon, sier Bjonge.

Johan Flodin var i Oslo tirsdag og kommer tilbake torsdag. På kvelden skal ro-landslaget ha sesongavslutning på Tufte Gård i Horten.

Det kan bli en jubelavslutning eller et «gravøl» for den populære treneren, som i 2013 ble kåret til årets trener i verden.