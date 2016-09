Tidligere Tufte-manager dømt for ulovlig tilbakebetaling av Tufte-lån

En tidligere manager av Olaf Tufte er i Nordre Vestfold tingrett dømt til betinget fengsel for urettmessig å ha tappet et selskap for 100.000 kroner for å betale tilbake et personlig lån til ro-kongen.

– For meg er dette oppe og ute av verden. Jeg har hatt OL å tenke på. Det viktigste er at jeg har rent mel i posen, sier Olaf Tufte til VG.

Hans tidligere manager ble i august dømt til fem måneders betinget fengsel med to års prøvetid for forsettlig grov utroskap og forsettlig overtredelse av bokføringsloven. Dommen er gjort betinget på grunn av at det har tatt over to år å komme frem til en dom, og at det er vurdert som en tilleggsbelastning for den dømte.

I tillegg skal mannen betale konkursboet til sitt tidligere selskap 365.000 kroner. Dommen har ikke blitt anket.

Det var dette selskapet som i 2011 overførte 100.000 kroner til Tufte til tross for at pengene opprinnelig var et privat lån som var selskapet uvedkommende.

Senere samme år motregnet han til sammen 275.000 kroner som Tufte Wear AS og Tufte Gård i form av tre krav hadde mot et selskap mannen før dette drev. Retten fastslår at også dette var hans daværende selskap uvedkommende.

– Han har fått en betinget, mild dom fordi han har gjort noen feil med papirene. Jeg har ikke satt meg så godt inn i saken, men den bekymrer meg ikke, sier Olaf Tufte.

Den dømte eksmanageren sier «ingen kommentar» til VGs spørsmål rundt saken.

Olaf Tufte sier at han fortsatt regner sin tidligere samarbeidspartner som sin venn.