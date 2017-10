Søndag er «Ingen grenser»-Birgit  storfavoritt til VM-gull

En fjerdeplass i OL ble en skuffelse for Birgit Skarstein (28), men i sommer satte hun verdensrekord og på søndag er hun storfavoritt til å vinne VM-gull.

Birgit Skarstein strålte da VG møtte henne, og de andre roerne, et par dager før avreise til VM i Sarasota. Det samme gjorde hun i innledningsheatet hvor hun suverent tok seg til finalen med tiden 11.12, halvminuttet foran nærmeste konkurrent, som var Moran Samuel fra Israel med tiden 11.45.

– Det var godt å se at Israel, som slo meg til bronsemedaljen i Rio, måtte slippe litt over halvveis. Løpet var veldig viktig for å se hvordan jeg lå an i feltet, og for å se om vi har lyktes med varmeakklimatisering og formtopp, sier Skarstein til VG fra Sarasota.

Hun forteller at varmen er tøff, og at luften kjennes tykk ut å puste inn.

– Sola brenner på kroppen, så vi dusjer i kaldt vann og har våt caps på hodet for å unngå å bli for varme. Søndagens løp blir tøffere med de beste fra alle heat samlet, men jeg gleder meg.

– Storfavoritt

Norge hadde som mål før mesterskapet å ta to medaljer i VM i Sarasota, og den første kom fredag da Kristoffer Brun tok bronsemedalje. Han var på forhånd ikke den heiteste favoritten til trener Johan Flodin, det var derimot Birgit Skarstein, og det er Brun enig i.

– Det må være lov til å si at hun er storfavoritt, sier bronsevinneren til VG.

Han legger til at hun har irriterende mye overskudd, noe han selvfølgelig sier i en humoristisk og positiv tone. Og for de som har møtt Birgit Skarstein før, er nok ikke det overraskende.

– Birgit er veldig bra å jobbe med og hun er veldig positiv. Men som andre toppidrettsutøvere er hun også kravstor, noe som er viktig. Så Birgit har det som skal til for å være eliteutøver, det går ikke å bare være sosial, sa Flodin til VG i forkant av mesterskapet.

Skarstein roser lagkameratene sine fra Florida og forteller at Olaf Tufte har hjulpet mye med taktikk, Nils Jakob Hoff med teknikk og Kjetil Borch med motorikk. Her kan du se hvor god stemningen var før mesterskapet:

Begynte på nytt og satte verdensrekord

Etter de paralympiske leker i Rio, hvor det «kun» ble en fjerdeplass for Skarstein, var hun skuffet og ville ta grep.

– Vi begynte egentlig litt på scratch etter Rio, og plukket fra hverandre alt teknisk og så på hva vi kunne gjøre for å sørge for at det skal gå enda fortere neste år. Vi måtte rett og slett se på hva som skiller meg fra perfekt, forteller Skarstein.

Hun snakker engasjert om hvordan man kan utvikle teknikken og at det ikke finnes en fasit på hva som er best. Det handler om å utnytte de styrkene du har selv, og det handler om detaljer.

– Jeg er veldig detaljorientert. Fokuset på de små arbeidsoppgavene er viktig. For eksempel kan jeg jobbe med pusten min lenge, sier 28-åringen.

Fokuset på detaljer og all treningen resulterte i sommer i at Skarstein satte verdensrekord under 2000-meter-semifinalen i verdenscupen i Poznań, med tiden 10,49,94.

– Det var utrolig lettende. Jeg kjente det underveis. Kroppen responderte bra og det var fin flyt. Men jeg hadde ikke trodd det på forhånd, forteller hun.

Satser mot Pyeongchang

Skarstein har tidligere deltatt i paralympiske leker i Sotsji, nå satser hun også på langrenn mot Peyongchang.

– Trikset er jo å trene så man blir bedre i begge idrettene og at de ikke ødelegger for hverandre. Jeg trener rundt 1000 timer i året, og har gjerne to økter hver dag hvor en økt kan bestå av sykling, roing og staking.

– Forholdet mellom ski og roing går veldig bra. Spørsmålet er jo hvor lenge hun orker to sesonger på rad. Det som er slitsomt for henne er at hun ikke får en roligere periode på vinteren når roerne trener med litt lavere tempo, sier Johan Flodin.

Skarstein må kvalifisere seg gjennom plasseringer i verdenscupen, men før den tid skal hun gi alt for et nytt VM-gull i roing. Det forrige tok hun i VM i Amsterdam i 2014.

– Når jeg blir nervøs tenker jeg på alt det gode arbeidet vi har gjort, hva vi har forberedt oss på, og rett før jeg går på vannet hjelper det å synge og danse litt for å roe ned kroppen og glede meg til det jeg skal gjøre på vannet. Det blir bra sier Skarstein.