Olaf Tufte ser på VM som et nytt OL: – Gleder meg ikke

ÅRUNGEN (VG) Olaf Tufte (41) er en av Norges mest rutinerte utøvere, men nervene gjør at han sliter med å glede seg til VM i Florida.

Sammen med makker Kjetil Borch (27) sikret Olaf Tufte en bronsemedalje under OL i Rio i fjor, nå har de spilt OL finalen i reprise mange ganger for å finne ut hvorfor det «bare» ble en tredjeplass. Mye har handlet om at de må komme seg tidligere ut av startblokkene.

– Fra 600-700 meter er vi raskest av alle, så hadde banen vært 200 meter lenger er jeg sikker på at vi kunne tatt gull eller sølv, men det er ikke realiteten, sier Borch til VG.

Kan være siste mesterskap

Veteranen Tufte forteller at det betyr mye å prestere i år, fordi han ikke føler de fikk ut sitt beste i fjor, men også av andre grunner.

– Jeg er ikke 22 år lenger så dette kan bli det siste mesterskapet mitt. Derfor legger jeg ekstra mye trykk på det og sier at det blir OL-et mitt.

Men planen er at han skal ta ett års pause for å «bygge helse» og ta vare på seg selv, for å komme beinhardt tilbake to år inn mot Tokyo-OL i 2020.

– Men jeg regner med du gleder deg til VM?

– Nei, for noen uker siden gledet jeg meg, da syntes jeg det gikk bra. Men nå gleder jeg meg ikke. Nå kunne jeg godt vært ferdig og tatt ferie, sier Tufte.

– Mener du det?

– Ja ja, men det blir alltid sånn. For det betyr ganske mye å prestere, og da kommer nervene. Før hvert eneste mesterskap har jeg vært helt sikker på at jeg har glemt å ro, så jeg har god erfaring med å ikke være fornøyd, sier mannen som har deltatt i seks OL og 14 VM tidligere.

Ror for gull

Norge har som mål å ta to medaljer under VM i Sarasota, og trener Johan Flodin mener Tufte og Borch er blant favorittene til å innfri dette.

– Vi går for en topplassering, så å si at vi går for noe annet enn gull ville vært å lyve, sier Borch.

27-åringen har hatt en litt trøblete sesong med en operasjon av albuen og betennelse i magesekken.

– Jeg kan ikke si at dette blir som et nytt OL for meg, da hadde jeg vært utladet for lenge siden. Men det er VM som teller som VM skal, og jeg trenger ikke legge noe mer push i det for min del, sier Borch som i 2013 ble verdensmester sammen med Nils Jakob Hoff.

Tufte har kvaliteter som blir bedre for hvert år

Rolandslagets hovedtrener, Johan Flodin, forteller at Olaf Tufte fortsatt tar nye steg, særlig når det gjelder å lytte til sin egen kropp.

– Men så er det jo også sånn at man etter fylte 40 ikke kan får en mye, mye større kapasitet, så det handler om å opprettholde det man har og bli enda bedre på teknikk, forteller Flodin.

Der andre utøvere kan forholde seg til en «olympisk syklus». Det vil si at man kanskje tillater seg litt roligere grunntrening og dårligere resultater, for så å toppe formen inn mot OL.

– Olaf vet ikke hvor mange sesonger det blir, så derfor blir hvert eneste år for han et nytt OL der han blir tvunget til å gjøre ting perfekt.

– Olaf holder stand og har en imponerende fysikk. Han kan ha færre formtopper i løpet av en fireårsperiode, så han må trene mye smartere. Jeg vil påstå at det at han ror sammen med meg er en fordel for begge, sier lagkamerat Borch.