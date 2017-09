Olaf Tufte om alligatorer på VM-arenaen: – Eksotisk

Alligatorene vaker i vannet før VM i roing. Olaf Tufte (41) mener at det ikke er grunn til å frykte krypdyrene i Florida.

– Eksotisk, hevder Tufte til VG. VM åpner i Sarasota-Bradenton 23. september. Tufte har lagt ut et bilde på sosiale medier av en alligator blant bøyene på VM-arenaen.

Hentet fra Instagram

– Er du redd for denne fyren? Kjetil Borch og jeg er det ikke. Vi skal ro fort og fange deg. Vi tar med oss gerberknivene våre og skal lage cowboystøvler av deg, skriver roveteranen i en humoristiske oppdatering lagt ut både på Instagram og Facebook.

– Det spørs om jeg får med meg kniven gjennom sikkerhetssjekken, sier han til VG.

– Vi er blitt informerte om at det finnes alligatorer i vannet, men regner med at VM-arrangørene har tiltak for å holde dem unna. Hvis vi møter på en av dem, tipper jeg den bare svømmer unna, sier Tufte.

Han har likevel ikke lyst til å havne i vannet. Det er en tradisjon i roing at VM-vinnerne i åtterbåten, kaster coxen – styrmannen – i vannet.

– Hvis jeg var cox, ville jeg tatt et svømmekurs sier Tufte.

Alligatorer er langt fra noe sjeldent syn på østkysten av Florida. CNN kunne i mars fortelle om et gigantisk eksemplar som ruslet rundt på en golfbane i ikke langt fra av den spesialbygde roarenaen.

Saken fortsetter under videoen fra Tuftes avgjørelse om å fortsette karrieren.

Det 14 utøvere store norske VM-laget frykter likevel varmen og luftfuktigheten mer enn alligatorene. Det er ventet mellom 35 og 40 varmegrader i andre halvdel av september. En orkan skal også være på vei.

– Vi jobber med å tilpasse oss varmen. Vi har installert et varmerom på Årungen og jeg tar en halvtimes bad med 40 grader i jacuzzien hjemme. Det er over grensen for det behagelige, forklarer Tufte. Olympiatoppen har startet forberedelsene til Tokyo-OL om tre år hvor det også forventes brennhete forhold.

– Det ser bra ut for oss, sier Tufte som sammen med makkeren Kjetil Borch nettopp er ferdig med et tre uker langt høydeopphold i Italia. Den norske dobbeltsculleren fra Horten to OL-bronse i fjor, de har en 2. plass som best i årets verdenscup, og drømmer om noe enda bedre i USA

OPPKJØRING I ITALIA: Olaf Tufte og Kjetil Borch under høydetrening i Livigno. Der var det mindre krypdyr i vannet. Foto: Knut Arthur Nordstad

– Det kan bli veldig spennende, sier Olaf Tufte.

Og da tenker han ikke på alligatorene ...

Det norske VM- laget. er slik. Pararoing: Birgit Skarstein (Christiania Roklub). Dobbeltsculler: Thea Helseth (Aalesunds Roklub), og Marianne Madsen (Christiania Roklub). Singelsculler, lettvekt: Kristoffer Brun (Bergens Roklub). Dobbeltsculler: Kjetil Borch og Olaf Tufte (begge Horten Roklubb). Lettvekt firer: Petter Svingen (Norske Studenters Roklub), Ask Jarl Tjøm (Tønsberg Roklubb, Jens Holm (Sarpsborg Roklubb) og Didrik Wie-Soltvedt (Bergens Roklub). Firer: Martin Helseth (Aalesunds Roklub), Erik Solbakken (Moss Roklubb), Oskar Stabe (Norske Studenters Roklub) og Nils Jakob Hoff (Fana Roklubb)