Olaf Tufte ønsker å satse videre mot VM

Olaf Tufte (40) er på god vei mot å satse ett år til. Den medisinske oppfølgingen – fra et roforbund med røde tall – blir avgjørende. Det er ingen tvil om at superveteranen er motivert for VM i Florida om 10 måneder.

Tufte tok OL-bronse i august og svarer slik på om han er motivasjonen er i orden:

– Den er det sjelden noe galt med.

Han svarer VG fra sykkelen i treningsrommet. OL-medaljen var Tuftes første på åtte år. Kroppen spilte endelig på lag etter mange sesonger med mye motgang.

– Jeg er avhengig av ha en god helseportefølje rundt meg. Det betyr at jeg må kunne bruke osteopat Jan-Torbjørn Beck, akupunktør Thomas Sørensen og at landslaget alltid har en fysioterapeut tilgjengelig – også når Daniel Lilltveit Berge ikke er til stede, forklarer han.

Det er ingen selvfølge for Norges Roforbund. Økonomien er ikke helt på stell etter en dyr OL-satsing. Generalsekretær Tine Bjonge bekrefter at hun i helgen vil legge frem negative regnskapstall for forbundets ledermøte i Oslo.

– Betyr mye

– Vi har levd på sparebluss siden OL og vil måtte ta en jafs av egenkapitalen vår, bekrefter hun.

Men landslagssjef Johan Flodin har tro på at forbundet skal klare å sy sammen et opplegg som sikrer at frontfiguren blir med videre.

– Vi jobber steinhardt for å få det til. Vår største utfordring er penger. Oppfølgingen Olaf har fått har betydd mye for bevegelsesapparat og teknikk. Det betyr mye for oss å få ham med videre, sier Flodin til VG.

Tufte bekrefter at familien ikke stiller seg i veien for at han kan satse videre. En endelig avgjørelse kommer før jul.

– Da er det eventuelt snakk om ett års satsing, sier Tufte.

Men Flodin utelukker ikke at det kan bli lenger.

Dropper Borch?

– Hvis han skal være med mot Tokyo i 2020 betyr det alt at vi har et helseopplegg som gjør det mulig. Men det fornuftige nå er å ta en sesong og så se på om det er mulig å gjøre noe videre. Vi har lagt en langsiktig plan frem mot neste OL. 2017 blir et mellomår selv om vi selvsagt satser mot VM-medaljer, sier landslagssjefen.

Det er uvisst om Olaf Tufte fortsetter samarbeidet med Kjetil Borch i dobbeltsculleren. Sistnevnte drar i desember til Karibia på den første av to mulige reiser.

– For ham skal det handler om seilbåt, sand og sol. Så får vi se hvor mye kokossaft han har drukket år han kommer tilbake, sier Olaf Tufte.

Han stiller seg åpen for hva Flodin bestemmer.

– Hans mål er å sitte i den båten som kan gjøre det best. Så får vi se. Ingen ting er avgjort, sier landslagssjefen.

Hele OL-laget har vendt tilbake til hverdagen. Nils Jacob Hoff arbeider som turnuslege i Stavanger. Kristoffer Brun som snekker i Oslo. Are Strandli jobber som journalist for Finansavisen. Olaf Tufte har brukt mye tid på å skaffe både seg selv og roforbundet nye sponsorer.

– Vi er i nærheten av noe, men er ennå ikke i mål

Det samme gjelder avgjørelsen om hans egen fremtid.