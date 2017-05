Olaf Tufte gjør noe han ikke har gjort på 20 år: – Jeg har en våt drøm

Olaf Tufte (41) i en dobbeltfirer. Det er 20 år siden han rodde en slik båt sist. Nå drømmer veteranen om EM-medalje sammen sine unge kompiser.

– Storbritannia og Litauen er favoritter, men medalje er mulig. Jeg har en våt drøm om det, sier han til VG foran mesterskapet i tsjekkiske Racice.

Strandli tar pause: For å ta OL-gull i Tokyo

Makkeren fra OL, Kjetil Borch, er i opptrening etter en albueoperasjon. Men det er ikke hundre prosent sikkert at det blir dobbeltsculler under høsten VM i USA. Det kan bli dobbeltfireren Norge satser på.

– Meningen er at vi skal ro dobbeltsculler under verdenscupen i Poznan om fire uker. Jeg har tenkt at den har de beste mulighetene for gull. Men det er ikke bestemt noe i forhold til VM. Det kan også bli seks mann som kjemper om fire plasser i fireren, sier Tufte.

Han rodde en slik båt sist i 1997. Det endte med C-finale og 13. plass i hans VM-debut. To år senere startet han Olaf Tufte omfattende medaljefangsten som – foreløpig – endte med OL-bronse i fjor.

Olaf Tufte fortsetter: Går for VM-gull

– Det er inspirerende og veldig spennende å ro med nye gutter. Det er gøy, men en vanskeligere kabal å legge rent teknisk, forklarer han.

41-åringen skal ro EM sammen med utøvere som er halvparten så gamle som ham: Oscar Helvig (21), Martin Helseth (22) og Erik Solbakken (22). Egentlig skulle Nils Jakob Hoff (32) vært med, men OL-deltageren har meldt forfall på grunn av sykdom.

Norge stiller også med Kristoffer Brun i lettvekt singelsculler og Marianne Madsen og Thea Helseth i dobbeltsculler. De to jentene er nylig hentet opp på Johan Flodins elitelandslag.

Tufte utsatt for innbrudd: «Skremmer» tyvene med MMA- og brytekompiser

Olaf Tufte har markert seg som den aller beste norske roeren både under treningsleiren i Portugal og de to nasjonale regattaene på Årungen.

– Men jeg synes det gikk tungt i april. Jeg har vært ekstremt sliten og må samle meg og se mot VM nå, sier Olaf Tufte.