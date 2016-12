Olaf Tufte går for VM-gull: – Jeg fortsetter

HASLE (VG) Olaf Tufte (40) overvant store helseproblemer og tok OL-bronse. Nå fortsetter karrieren. Superveteranen går for VM-gull i USA til høsten. Han utelukker ikke OL i Tokyo om fire år.

Olaf Tufte fikk sannsynligvis kyssesyken for syv år siden. Men det ble ikke oppdaget før i 2014. Leveren gikk på en smell. Problemene har ikke kommet under kontroll før i de to siste sesongene. Nå utvider han en karriere som allerede har vart gjennom 20 år og seks OL.

Suksess i bare underbuksen: Har solgt 500.000 boksere

– Jeg fortsetter, avslører Tufte til VG etter en økt i turnhallen på Hasle i Oslo.

OPP I RINGENE: Olaf Tufte satser mer turntrening enn han har gjort siden OL-gullet i 2008. Foto: Terje Bringedal , VG

– Dette er min julegave i år. Fra familien til Olaf. Det avgjørende er min egen motivasjon, at familien og sponsorene mine er med på det. Det gjør at denne satsingen kan forsvares, forklarer Olaf Tufte og trekker også frem landslagssjef Johan Flodin, Olympiatoppens Eirik Verås Larsen, landslaget og sitt eget helseteam som viktige faktorer for avgjørelsen.

– Det gikk så bra i OL at vi må se om det går an å gjøre det enda bedre. Jeg har ikke i så god form på nesten 10 år. Det er gøy å vise familien at jeg kan gjøre de store tingene, sier Tufte – som hadde med seg barna Mie og Herman på seierspallen i Rio de Janeiro.

På 40-årsdagen: Henter kunnskap og inspirasjon fra Ole Einar Bjørndalen

– Hva er målet for VM i Florida til høsten?

– Å være i bedre form enn jeg var Rio.

– Det vil si kjempe om VM-gull?

– Det er lenge siden de har spilt «Ja vi elsker»? Er det ikke?

Spør Olaf Tufte offensivt. Han vet ennå ikke om han fortsetter samarbeidet med Kjetil Borch i dobbeltsculleren. Veteranen ønsker uansett å sitte i den norske båten som har størst muligheter for suksess. Olaf Tufte føler ikke at duoen traff fullstendig i OL-finalen.

– Det motiverer meg.

– Kan du komme til å satse lenger enn en sesong?

– Alt er mulig. Jeg tror kroppen holder om jeg har motivasjonen. Da ser jeg etter løsninger og leter ikke etter unnskyldninger, forklarer han. Olaf Tufte sier det er «langt» til OL i Tokyo i 2020. Men utelukker det ikke.

Karrieren oppsummert: 20 år med tårer sykdom og gull

– Jeg er ikke like vilter som da jeg var 20 og må være smartere. Det er min største utfordring, sier Tufte som trente 1200 timer i året på det meste. Nå gjør han rundt 1000.

– LEGENDE: Olaf Tufte (40) med Henrik Christiansen (20) i turnhallen. Den unge svømmeren mener gamlefar er en legende i norsk idrett. Foto: Terje Bringedal , VG

I går kjørte Tufte en lang treningsdag i Oslo. Det er nesten helt stille når roeren trener med Olympiatoppens coach, Morten Bråten.

– Olaf og Ole Einar Bjørndalen har en «drive» mange unge mangler. Det er bare å ta av seg hatten, mener den erfarne fagmannen på teknikk og motorikk.

Den halvparten så gamle svømmeren, Henrik Christiansen (20), er den eneste som også trener i den store turnhallen.

– Olaf er en legende i norsk idrett. Det er kult å se hvor inkluderende han er. Han er nestor. Det er utrolig morsomt at han utfordrer meg, sier svømmeren.

– Sier han det? Jeg skjeller jo ham bare ut, ler Tufte.

Som for øvrig var klart best i teknikk/styrke-øvelsen han utfordret sin unge kompis i. Tufte satser igjen mer på turntreningen han gjorde mest av foran OL-gullet i 2008. Det var hans siste store triumf. Han angrer at han ikke hørte på sin daværende trener – og nåværende toppidrettssjef – Tore Øvrebø etter suksessen i Kina.

Husker du? Tufte vil ikke bære flagget inn i OL

– Han mente jeg burde tatt et friår da. Men da skulle jeg gjøre alt, giftet meg, pusset opp huset, fikk barn nummer to og kjørte land og strand rundt for å holde foredrag. Det var feil, erkjenner han åtte år etter.

Tuftes 11 medaljer OL 2016: Bronse (dobbeltsculler) EM 2015: Bronse (singelsculler) OL 2008: Gull (singelsculler) VM 2007: Bronse (singelsculler) VM 2005: Sølv (singelsculler) OL 2004: Gull (singelsculler) VM 2003: Gull (singelsculler) VM 2002: Bronse (singelsculler) VM 2001: Gull (singelsculler) OL 2000: Sølv (dobbeltsculler) VM 1999: Bronse (dobbeltsculler)

– Smellen kom i 2009. Da fikk jeg sannsynligvis kyssesyken, men fikk bare beskjed om at jeg var gammel og sliten. I mange år gikk energi-bryteren rett av da jeg kjørte hardt. På våren i 2014 ble det oppdaget at jeg hadde hatt kyssesyken. Da kjørte vi strakstiltak på trening, restitusjon og rehabilitering på indre organer.

Leveren var angrepet. Tufte forklarer at han gjennom akupunktøren Thomas Sørensen har vært på det han kaller «Kina-medisin» siden.

Sjekk denne: Ble hasteoperert foran OL-sesongen

– Leveren er fortsatt et problem om jeg kjører for hardt. Den har ikke fungert slik den skal. Der har også Eirik (Verås Larsen) vært inne. Han har vært veldig klar på hva han mener om restitusjon og «slått» meg litt i bakhodet. Jeg må være kynisk i forhold til hviletid.

Olaf Tufte tørker svetten etter den andre av dagens tre (!) lysende økter på årets mørkeste dag:

– Dette er jævla gøy!