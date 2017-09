Roeren Nils Jakob Hoff (32) har mistet sin far. Han uttrykker sin sorg på Instagram, men har likevel bestemt seg for å dra til VM i Florida med resten av troppen fredag.

Nils Jakob Hoff har lagt ut et bilde av seg selv og faren der han forteller om det triste dødsbudskapet.

«I dag måtte jeg ta farvel med en ekte gentleman. Pappa sitt gode hjerte hadde ikke flere slag igjen», skriver roeren på Instagram.

«Han var bare snill, og glad i alle rundt seg, og for meg var han verdens beste pappa», fortsatte Hoff.

– Jeg har snakket med Nils, og han vil dra med laget i dag, sier landslagstrener Johan Flodin til VG.

– Jeg skal gi Nils en klem og høre om det er noe han trenger. Vi rundt ham må bare prøve å være god medmennesker, fortsetter Flodin.

Olaf Tufte har på Facebook skrevet en hilsen til Hoff og faren Nils Asbjørn Weidemeyer Skulstad:

«Tusen takk for alt Nils. En stor mann, med et stort hjerte. Du har gjort en bra jobb i å lære bort til Nils J. Nå får han bære arven videre», skriver Tufte.

Til VG sier Tufte:

– Romiljøet er lite. Jeg har blitt kjent med faren og moren til Nils Jakob når de har vært rundt og heiet på oss.

– Hvorfor skriver du at han har gjort en god jobb i å lære bort til Nils Jakob?

– Ved å ha et stort hjerte, være høflig og pliktoppfyllende og være en god person.

Johan Flodin forteller at faren har vært syk, og at landslagstreneren og Hoff derfor har diskutert ulike scenarier rundt avreisen til VM, som starter 23. september.

DOBBELTFIRER: Nils Jakob Hoff (t.v.), Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Stabe Helvig skal være med i VM i Florida. Her er de fotografert ved Årungen. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Nils Jakob Hoff ror denne sesongen dobbeltfirer sammen med Martin Helseth (23), Erik Solbakken (23) og Oscar Stabe Helvig (21).

Da VG møtte ham tidligere denne uken sa Hoff dette om Norges sjanser:

– Vi har prøvd å bygge videre på det arbeidet vi la inn mot OL og blitt et mer rutinert lag, og det begynner absolutt å gi resultater. Jeg har troen på at vi kan være med å kjempe i toppen, men hvor bra det blir er litt opp til oss selv og litt opp til marginene, for det blir tight.

Sammen med Kjetil Borch vant Nils Jakob Hoff i 2013 VM-gull i tungvekts dobbelsculler. Han deltok i singlesculler i Rio-OL i fjor. Det endte med 11. plass.

Nils Jakob Hoff har det siste året også har vært i mediebildet som kjæresten til Therese Johaug. Langrennsstjernen har en rekke ganger uttalt at støtten fra kjæresten har vært uvurderlig i forbindelse med dopingsaken.