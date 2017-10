Ingen VM-medalje for Tufte og Borch: - Det holder ikke

Olaf Tufte (41) og Kjetil Borch (27) klarte ikke å følge opp OL-bronsen i VM. I finalen i Florida endte de på 5. plass.

Dobbeltsculleren til Tufte og Borch kom tidlig noe bakpå i VM-finalen i Florida, og klarte aldri å hente opp de i tet. Til slutt måtte de to ta til takke med 5. plass.

Opp til VM-gullet var det 5,24 sekunder.

– Dette er vi ikke fornøyd med. Vi er gode for mye mer, men i dag var vi ikke bedre. Jeg er voldsomt skuffa, sier Tufte til VG.

– Hva gikk galt?

– Det er vanskelig å si akkurat hva som gikk galt, men det var mye krefter og vilje fremfor fornuft. Det holder ikke, sier Tufte.

– Vi brukte for mye krefter på de første 1000 meterne (av 2000). I hvert fall gjorde jeg det, og når toget går, så sitter vi ikke på. Vi kjører tidlig og gir alt vi kan, men de andre får det pusterommet vi visste at vi ikke kunne gi dem, fortsetter han.

Så på VM som et nytt OL: - Jeg gleder meg ikke

Det var New Zealand som kunne juble høyest i vannet i Florida. Etter en nervepirrende avslutning tok de gullet 59 hundredeler foran Polen og 1 sekund og 26 hundredeler foran Italia.

Uten VM-medalje i dobbeltsculleren ender Norge med to medaljer fra VM i Sarasota. Tidligere søndag gikk Birgit Skarstein (28) helt til topps i para singelsculler, etter at Kristoffer Brun hadde sikret Norges første medalje med bronse fredag. To medaljer var også målet til de norske roerne på forhånd.

Dette kan ha vært Tuftes siste mulighet på edelt metall. I forkant av mesterskapet brukte han det som inspirasjon for å levere under VM.

– Jeg er ikke 22 år lenger, så dette kan bli det siste mesterskapet mitt. Derfor legger jeg ekstra mye trykk på det og sier at det blir OL-et mitt, sa han til VG.

Planen er imidlertid å ta ett års pause for å bygge helse og å ta vare på seg selv, for så å komme beinhardt tilbake to år inn mot Tokyo-OL i 2020.

Olaf Tufte står med to VM-gull (2001 og 2003) og to OL-gull (2004 og 2008).

