Hoff mener langrennstrening med kjæresten Johaug har gitt ham et løft

ÅRUNGEN (VG) Nils Jakob Hoff (32) erkjenner at det siste året har vært tøft, men nå er kjæresten til Therese Johaug klar for å kjempe om en VM-medalje.

Fredag reiser Nils Jakob Hoff, sammen med en rekordstor tropp, til Sarasota i Florida for å ro for en VM-medalje med sine fire lagkamerater Martin Helseth (23), Erik Solbakken (23) og Oscar Stabe Helvig (21) i dobbeltfirer.

– Vi har prøvd å bygge videre på det arbeidet vi la inn mot OL og blitt et mer rutinert lag, og det begynner absolutt å gi resultater. Jeg har troen på at vi kan være med å kjempe i toppen, men hvor bra det blir er litt opp til oss selv og litt opp til marginene, for det blir tight, sier Nils Jakob Hoff til VG på landslagets pressetreff i forkant av mesterskapet.

Har fått en bunnsolid sparringpartner

Men det siste året har ikke vært som normalt for verdensmesteren fra 2013 etter at kjæresten Therese Johaug avla en positiv dopingprøve i oktober i fjor og ble utestengt i 18 måneder av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

– Det har vært tøffe tak, men vi må ha fokus på det positive og det føler jeg at jeg har klart. Jeg har fått en bunnsolid sparringpartner, så jeg har fått mye god trening, backup og ikke minst motivasjon av det, forteller han.

Sammen med Johaug har han trent mye langrenn i vinter, og en del styrke den siste tiden.

– Jeg tror jeg har fått et lite løft av det, ja, sier Nils Jakob Hoff.

Dommen fra CAS kom 22. august i år, og det ble da kjent at Therese Johaug mister OL i PyeongChang i 2018.

– Støtten hun har fått fra omtrent hver eneste person vi møter i hele Norge har vært helt fantastisk. Den kjærligheten hun har fått har vært veldig viktig, så det er vi takknemlige for.

VM arrangeres i Sarasota i Florida, hvor orkanen Irma har herjet de siste dagene. Nils Jakob Hoff og Kjetil Borch har tidligere målt styrke med naturkrefter:

Måtte revurdere sitt forhold til idretten



Marit Bjørgen fortalte i fjor at hun vurderte karrierestopp etter at hun fikk vite om den positive dopingprøven til Johaug. Hoff forteller at han også har stilt seg selv spørsmål om toppidretten er verdt det.

– Ja, definitivt. Når du takker ja til å drive med toppidrett, så sier du også ja til å være underlagt antidopingregimet, og jeg har følt at det er en trygghet og et system som skal sørge for at jeg kan konkurrere på rettferdige premisser. Plutselig føles det ikke sånn lenger, og da måtte jeg samtidig revurdere forholdet mitt til idretten. Nå velger jeg bare å ha fokus på alt det positive vi får oppleve og den gleden som idretten gir. Det er en vanskelig situasjon å forholde seg til på en god måte.

Nå skal han fokusere på å ro fort i VM, hvor Norge har som mål å ta to medaljer.

– Det er en hårete målsetting, men jeg synes vi har flere sjanser. I forkant må Birgit og dobbeltsculleren med Olaf Tufte og Kjetil Borch være favorittene, men dobbeltfireren i åpen klasse er en liten dark horse som kan lykkes med full treff, jeg synes også Kristoffer Brun ser kjempespennende ut, sier hovedtrener Johan Flodin.

