EM-favoritt uten en eneste sponsor: – Må nesten være idiot

Han tok OL-bronse i fjor og er favoritt foran søndagens EM-finaler i roing. Men Kristoffer Brun (29) må jobbe som snekker for å klare seg økonomisk.

– En må nesten være idiot for å holde på med dette her, sier Brun til VG. Han hadde lørdag formiddag den beste tiden under semifinalene under ro-VM i Racice. Søndag skal han kjempe om medaljene i Tsjekkia.

Roeren var sammen med Are Strandli ikke av pallen i internasjonale konkurranser mellom OL i London og 3.-plassen under OL i Rio. For fire år siden tok de VM-gull. Nå har kompanjongen tatt et friår, mens Bruns satser på egen kjøl mot høstens VM i USA.

Han har ingen egne sponsorer.

– Jeg får Olympiatoppens A-stipend på 120.000 kroner og 75.000 kroner i stipend fra et ingeniørfirma. I tillegg pleier Bergen kommune å støtte med noe. Det er ikke dårlig det, men det hadde vært greit å jobbe fordi man vil og ikke må.

Bergenseren er utdannet tømrer og nærmer seg ferdig som byggmester. Etter OL-medaljen sist høst bar det rett på snekkerjobb. Han jobbet det han kunne, og trente ikke mer enn tre økter, fra OL og frem til nyttår.

– Det var godt etter OL-satsingen, men vi kan ikke fortsette å ha det slik. Det kan være forskjellen på å vinne gull og ikke gjøre det, sier Brun og forklarer idiot-uttalelsen slik:

– Om du skal satse på roing er veien frem til verdenstoppen veldig lang. Du må leve mange år studielån og foreldrene dine før du kommer opp, sier han og mener at landslagsutøvere fra fattige og lite mediefokuserte særforbund burde hatt en grunnlønn fra staten.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø trakk frem Kristoffer Brun som et eksempel på hvorfor Olympiatoppen trenger mer penger til å satse på sommeridrettene i en kronikk. Øvrebø sa tidligere i måneden til VG:

– Han må jobbe som snekker ved siden av toppidrettssatsingen. Når britiske roere er på vannet, trener styrke, restituerer eller får fysikalsk behandling, er deres norske konkurrent på jobb og bygger hus.

De norske sommerutøverne kom hjem fra Rio-OL med bare fire bronsemedaljer. Roerne tok halvparten.

– Olympiatoppen har fått mye kritikk, men de har jo ikke nok ressurser. I den britiske toppidrettssatsingen blir det brukt mer på roing enn hele budsjettet til Olympiatoppen, sier Kristoffer Brun.

I EM har han hatt beste tid både i semifinalen og forsøket, men får ventelig en tøff kamp mot ungarske Peter Galambos og Andre Micheletti i finalen.

– Men det hadde vært dumt å ha noen annen målsetting enn gull. Det blir spennende, sier Brun.

Han er ikke alene om å ha startet EM godt for Norge. Fireren med Olaf Tufte, Oscar Helvig, Nils Jakob Hoff og Martin Helseth gikk rett til finalen fra forsøksheatet, mens Thea Helseth og Marianne Madsen kvalifiserte seg til EM-finalen i dobbeltsculler gjennom 2. plass i oppsamlingsheatet lørdag.

Duoen har nettopp blir tatt opp på elitelandslaget og har gitt para-roeren Birgitte Skarstein kvinnelig selskap.

Tre av fire norske EM-båter er klare for finale.

– Det gror veldig godt ute på Årungen, sier Kristoffer Brun.

Selv om det ikke ser slik ut på lønnskontoen hans.