Dramatisk VM-finale: Ny bronse til Kristoffer Brun

Medaljegrossisten Kristoffer Brun (29) måtte kjempe med alt han hadde. Men bergenseren sikret til slutt bronsen i ro-VM etter en dramatisk finale.

– Det kostet mye å kjempe i dag og det kostet mer enn i semifinalen. Men det er godt å avslutte sesongen på pallen i VM, sier Kristoffer Brun, som torsdag hadde best tid av alle da han vant sin semifinale. Finaleløpet ble tøffere.

Men tok Brun medalje i sitt femte VM og OL på rad. Det er nesten på høyde med Olaf Tufte som tok syv medaljer på rad mellom 1999 og 2005. Bruns bronsevar den første norske medaljen i denne klassen på 27 år – Per Setesdal tok også bronse under VM i Australia i 1990.

Paul O'Donovan fra Irland vant gull, mens New Zealands Matthew Dunham sikret seg bronsen etter en superspurt Brun ikke klarte å svare på i lettvekt singelsculler.

Kristoffer Brun lå an til medalje i hele det 2000 meter lange løpet i Florida, men medaljene i den underholdene og jevne VM-finalen skiftet flere ganger. Brun ledet etter 500 meter, men havnet bak både gullvinneren og sveitsiske Michael Schmid på 1000 og 1500.

Så satte han inn sluttspurten og lå an til VM-sølv helt til Dunham kom som en rakett på de siste meterne.

Dermed ble det igjen pallplass nummer tre for Kristoffer Brun. Han vant VM-gull sammen med Are Strandli for fem år siden og har siden tatt to VM-bronser og en OL-bronse sammen med Stavanger-roeren, som denne sesongen ikke konkurrerer.

Det er ventet at duoen igjen skal konkurrere sammen fra 2018-sesongen. OL i Tokyo er det store målet. Singelsculler i lettvekt står på programmet i VM, men ikke i OL.



Også tre andre norske båter er klare for VM-finaler.

Tidligere fredag kvalifiserte Olaf Tufte og Kjetil Borch seg for finalen i dobbeltsculler. Horten-duoen hadde ingen problemer med å sikre seg plass i VM-finalen i dobbeltsculler. De ble nummer to i sin semifinale bare 13 hundredeler bak vinneren Polen. Italia sikret seg også finaleplass.

Den norske båten har hatt en tung start på mesterskapet i Florida, men viste i semifinalen at de kan komme til å kjempe om medaljer. I fjor tok de bronse i OL. Finalen går søndag ettermiddag den kommer også til å inneholde Frankrike, New Zealand og Litauen.

Søndag skal også pararoeren Birgit Skarstein kjempe om VM-gull. Hun ble nummer fire i fjorårets Paralympics, men virker sterkere i VM hvor distansen er doblet til 2000 meter i forhold til tidligere sesonger.

Også den norske dobbeltfireren er klar for VM-finale. Nils Jakob Hoff, Martin Helseth, Jan Helvig og Erik Solbakken gikk sterkt ut i sin semifinale torsdag og hadde ingen problemer med å sikre seg plass blant de seks båtene som lørdag ror finale.

