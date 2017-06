Dobbeltsuksess for Nils Jakob Hoff: – Kjempemessig

Han hadde god grunn til å brøle ut sin glede. Nils Jakob Hoff (32) ledet den norske dobbeltfireren til en overraskende pallplassering i verdenscupen.

Og han ble dessuten hedret med pris av det internasjonale roforbundet i Polen.

– Det har vært kjempemessig, sier Hoff, som siden i fjor høst har opplevd tøffe tider sammen med kjæresten Therese Johaug. Men i Poznan handlet det ingen ting om dopingsaken, men om veteranens egenskaper som roer og «stroke» – den som bestemmer takt og fart – for firerbåten.

Etter en sviende avslutning havnet nordmennene på bronseplass i verdenscupløpet.

– Dagens gledeligste, sier Olaf Tufte – som selv ble nummer to sammen med Kjetil Borch i Polen. Norge hadde hele fem båter i finalene og har som landslag ikke opplevd en lignende jubelhelg siden Hoff & co. tok to VM-gull i 2013.

Norge tok sin siste medalje i båttypen med OL-sølv for 25 år siden, men aldri har en norsk båt rodd fortere enn søndag. 5.39,24 på 2000 meter er ny norsk bestenotering.

– Vi har levert ganske bra ting på trening og hadde et godt løpsopplegg her. Ting begynner å falle på plass, sier Hoff. Han hadde med seg Oscar Helvig (21), Erik Solbakken (22) og Martin Helseth (22) i båten.

Kvartetten nærmer seg verdenstoppen. Selv om deltagelsen ikke var komplett i Poznan, har Norge potensial til å kjempe om VM-medalje i september.

– VM-medalje er mulig for flere av oss. Nå skal vi hjem å jobbe rolig videre, sier Tufte. Etter kort tids roing sammen med Borch, som ble albue-operert for seks uker siden, var bare New Zealand bedre. Målet er gull under VM i USA.

Den norske jentebåten i dobbeltsculler, Marianne Madsen/Thea Helseth, ble nummer seks i sin første finale i verdenscupen. Kristoffer Brun ble nummer fem i singelsculler lettvekt, mens pararoer Birgit Skarstein lørdag satte ny verdensrekord over 2000 meter, som er den nye distansen for funksjonshemmede.

– Gode resultater. Vi er veldig fornøyde selv om Kristoffer (Brun) var litt uheldig i finalen etter å ha rodd godt her, mener Nils Jakob Hoff, som ikke var inne på tanken om å gi seg etter 12.-plassen i OL.

DÅP: Nils Jakob Hoff sto selv for dåpen av prisbåten. Åtteren ble dynket i champagne før den nå skal fraktes til Bergen. Foto: Balint Czucz

Det ble i februar kjent at han blir tildelt universitetsprisen Filippi Spirit Award for 2016. Medisinstudenten dannet for noen år siden Bergen Medisinske Roklubb, som i dag har mer enn 60 aktive utøvere. I Poznan ble Nils Jakob Hoff overrakt en åtter-båt til klubben hjemme.

– En veldig stor ære for meg. Men det er mange som har gjort en god jobb i klubben, sier Hoff. Åtteren kan fort bli fylt av jenter.

– De fleste av medlemmene våre er jenter. Så dette er virkelig en mulighet til å få sammen et kvinnelag som kan bli best i Norge og forhåpentligvis kan det gi oss noen internasjonale roere også, sier han i et intervju med worldrowing.com.