Are Strandli tar ett års pause: For å ta gull i Tokyo-OL

Fire suksessfylte sesonger endte med OL-bronse i Rio. Nå tar Are Strandli (28) pause i 2017. Roeren konkurrerer ikke denne sesongen.

– Hvis jeg skal ta gull i Tokyo-OL, så må jeg ta et skritt tilbake nå, sier Strandli til VG. Han trener seks «små økter» i uken, men jobber dette året først og fremst som finansjournalist i Oslo.

– Jeg opplevde et ekstremt antiklimaks etter OL og måtte gjøre noe. For å ha den riktige lysten og motivasjonen videre tror jeg det er lurt med et roligere år nå. Planen min er helt klart å komme tilbake og ta det gullet med Kristoffer, forsikrer Stavanger-roeren.

Strandli og Brun De internasjonale resultatene etter London-OL. 2013 EM Sevilla: 2. Verdenscup Eton: 3. VM Chungju: 1. 2014 EM Beograd: 3. Verdenscup Aiguebelette: 3. Verdenscup Luzern: 3. VM Amsterdam: 3. 2015 EM Poznan: 3. Verdenscup Luzern: 3. VM Aiguebelette 3. 2016 EM Brandenburg: 3. Verdenscup Luzern: 2. Verdenscup Poznan: 2. OL Rio: 3.

Dermed sitter hans faste makker Kristoffer Brun (28) for øyeblikket i en singelsculler. Det er fortsatt usikkert hvilken båt han skal satse på frem mot VM i USA midt i september, men han kan fort ro alene gjennom dette året.

– Ingen båter er endelig bestemt foran denne sesongen, opplyser landslagssjef Johan Flodin. Strandli og Brun ble verdensmestre for fire år siden og var internasjonalt på pallen i samtlige 14 regattaer de deltok imellom OL i London 2012 og Rio-OL sist sommer.

– Olaf Tufte hadde jo bra effekt av å ta en sesong uten konkurranser etter London. Det samme kan skje med Are. Han trener godt og vi har ganske mye kontakt, sier Flodin – kåret til årets trener i norsk idrett etter de to OL-bronsene i Brasil. Olaf Tufte og Kjetil Borch havnet også på 3. plass i OL.

Borch gikk før OL ut med at han etter en vinter med flere feriereiser ønsket å ro singelsculler denne sesongen. Men sånn ser det ikke ut til å bli.

– Vi har ikke tatt noen endelig beslutning, men det kan se ut som det blir en dobbeltsculler og en dobbeltfirer, sier Flodin – som ikke setter sammen båtene før etter åpningskonkurransen på Årungen i slutten av april. Norge dropper verdenscupen i Beograd i begynnelsen av mai og sesong debuterer internasjonalt i EM.

Flodin vil ikke forskuttere at Tufte og Borch fortsetter det gode samarbeidet. Men bekrefter at begge ser bra ut.

Ifølge VGs kilder skal Olaf Tufte – snart 41 – ha dominert på landslagets treningsleir i Portugal nylig.

– Han er på samme fysiske nivå som tidligere, men jeg synes roingen hans ser enda litt bedre ut, forklarer Flodin.

Bak Tufte og Borch kjemper resten av landslaget: Nils Jakob Hoff, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig. Også Kris Cato Thon og Jørgen Nielsen har markert seg i vinter. Johan Flodin varslet at de unge roerne får flere sjanser denne sesongen.

– De har gjort klar fremgang og vi må tenke langsiktig frem mot Tokyo-OL i 2020, sier treneren som har et klart mål med å få med en kvinne-båt i VM. Marianne Madsen, Thea Helseth og Anna Een Sture deltok på Portugal-samlingen.