Regjeringen styrer 100 millioner kroner utenom Norges idrettsforbund

SØRENGA (VG) De neste tre årene vil regjeringen bruke 100 millioner kroner av spillemidlene på bygging av anlegg til egenorganisert idrett.

Det avslører kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) overfor VG.

Pengene skal øremerkes såkalte nyskapende anlegg. Vinnerne blir alle dem som ikke er organisert i et idrettslag, men som vil drive fysisk aktivitet i egen regi.

– Vi ser at det er mange som vil være fysisk aktive, men som ikke finner seg til rette innenfor rammene til den organiserte idretten. Det kan handle om padling, skating, streetdance, parkour eller klatring. Vi vil legge til rette for at man kan bygge nyskapende anlegg, sier statsråden.



Vil tilby et bredere tilbud



Å skru en liten del av spillemidlene over på egenorganisert idrett er et naturlig resultat av at tidene forandrer seg, mener hun.

Det er norske kommuner som må søke på den nyopprettede tilskuddsordningen. Regjeringen håper ordningen vil stimulere kommuner til å tenke nytt om anleggsbygging.

– Tidligere har det meste av spillemidlene kommet den organiserte idretten og Norges idrettsforbund til gode. Men for at vi skal oppnå hovedmålet i idrettspolitikken, at alle skal ha mulighet til idrett og fysisk aktivitet, må vi se på andre måter å gjøre det på. Dette skal være anlegg som går til dem som ikke er medlem og betaler kontingent noe sted, sier Helleland.



STATSRÅDER I KAJAKK: Her padler Linda Hofstad Helleland, Bent Høie og Solveig Horne torsdag morgen. Foto: Frode Hansen , VG

Torsdag morgen møtte hun VG på Sørenga i Oslo sammen med helseminister Bent Høie (H) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Fire måneder før stortingsvalget hoppet de tre ministerne i hver sin kajakk til ære for fotografen.

– Det er ikke alle barn som det passer for å spille fotball eller danse ballett. Derfor er det viktig at kommunene selv kan søke om disse pengene til annen aktivitet, og ha muligheten til å starte opp tilbud til alle barn, sier Solveig Horne.

Kan skape reaksjoner



I deler av den organiserte idretten har det vært skepsis til ideene om økt pengebruk på egenorganisert idrett. Andre hevder det er et kunstig skille mellom organisert og egenorganisert.

Når det nå øremerkes spillemidler – fra Norsk Tipping – så kan det komme til å skape reaksjoner.

Men Linda Hofstad Helleland tror ikke Norges idrettsforbund vil oppleve dagens nyhet som en provokasjon:

– NIF er opptatt av at flest mulig skal være i fysisk aktivitet og oppleve idrettsglede. Jeg tenker at de nok er glade når de får en såpass stor andel av tippemidlene (2,6 milliarder kroner). De må ikke se på dette som en trussel, men en inspirasjon, sier statsråden.

Hun omtaler den norske idretten som en suksess. Men:

– Stadig flere tar ikke til takke med en gitt tid i idrettshallen, men ønsker å være aktive på egne premisser. Da er det vår oppgave som politikere å stile spørsmål ved om man skal gjøre noen endringer.

– Fantastisk gledelig



Hun var flankert av folk fra Den Norske Turistforening (DNT) under møtet med VG torsdag. De smilte bredt av det de fikk høre.

– Det er historisk og en tydelig ny retning. Vi ser et stort potensial i det å søke på midler som gir oss mulighet til å utvide tilbudet til folk som vil komme seg ut, sier styreleder Berit Kjøll.

Et annet sted i Oslo satt Petter Hatlem. Han er pappa til skateboarderen Mats Hatlem, og har i en årrekke kjempet for egenorganisert idrett.

Da VG overbrakte nyheten om satsingen på egenorganisert idrett, utbrøt Hatlem et høyt «steike».

– Denne nyheten er fantastisk gledelig. Virkelig gode nyheter. Det sier jeg på vegne av dem som har slitt med å få finansiert gode prosjekter fordi man har havnet mellom flere stoler, sier han.

Dette sier Tvedt

Idrettspresident Tom Tvedt fikk nyheten av VG torsdag kveld. Han bedyrer at han ser positivt på regjeringens forslag. I en epost til VG uttaler Tvedt:

– Dette ser Norges idrettsforbund positivt på. Flere av disse aktivitetene som nevnes, er knyttet til idrettsforbundet også. Det er viktig å tilrettelegge for god fysisk aktivitet for alle. Dette betyr at de direkte, sammen med kommunene, kan søke om spesifikke anleggsmidler. Det kan føre til at deres behov blir ytterligere hørt og vil sette i gang mange gode prosesser landet rundt.

– Samtidig er det et stort behov for anlegg i storbyene hvor det er et dokumentert etterslep. Så lenge det er anleggsmidler til fysisk aktivitet dette dreier seg om, er vi bare positive, sier Tom Tvedt.