Ødegaard med i Real Madrid-troppen

Martin Ødegaard (17) får en sjelden mulighet i Real Madrid-troppen i morgen.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane bekreftet på en pressekonferanse tidligere i dag at den tidligere Strømsgodset-spilleren er med i troppen som skal møte Cultural Leonesa i cupen i morgen.

Viasat-ekspert Petter Veland, som følger spansk fotball tett, føler seg nokså sikker på at nordmannen blir å se i kongehvitt drakt mot nivå tre-laget.

– Jeg kan gi et bedre svar når jeg har fått hele troppen, men det er kun fem spillere med på benken i disse oppgjørene, og det er sjelden at keeperne blir byttet. Derfor gir jeg Ødegaard gode muligheter for spill i morgen, men neppe fra start, sier han til VG.

God utvikling

Han forteller at Drammen-gutten har forbedret seg mye gjennom høsten.

– Han har utviklet seg mye, og nå begynner man å se mer av sluttproduktet han har i seg. Han har scoret tre mål i høst, noe som er flere scoringer enn hva han hadde i løpet av den tiden han har vært i Castilla. Dessuten leverer han flere målgivende pasninger enn tidligere, sier Veland, som tror Ødegaard blir lånt ut i januar.

– Både han og klubben jobbet for det i sommer, så jeg vil tro at begge partene også ønsker det også i januar-vinduet. Men nå har har han bedre relasjoner til medspillerne på Castilla enn tidligere, og man vet at det er vanskelig å skifte lagkamerater og få nye relasjoner i januar, sier han.

Martin Ødegaard ble tidenes yngste Real Madrid-spiller da han kom inn for verdensstjernen Cristiano Ronaldo 24. mai 2015.

Cultural Leonesa, som er morgendagens motstander på mektige Santiago Bernabéu, leder Segunda B - og de står med fem strake seire.

Kampen sendes på Viasat Fotball 18.55 onsdag.