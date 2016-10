VM-arrangør med alkohol-løfte i Qatar

DOHA (VG) Arrangøren bak fotball-VM i Qatar lover følgende: Fotballsupportere skal ikke ha problemer med å få kjøpt alkohol i det muslimske landet under VM i 2022.

Det sa mektige Nasser Al-Khater under et møte med rundt ti internasjonale medier – VG inkludert.

– Alle verdensmesterskap har sitt eget preg. Vi er et konservativt land, det skal vi ikke legge skjul på. Alkohol er ikke en del av kulturen vår. Men vi er et åpent land, og tillater alkohol på enkelte steder. Så jeg tror ikke det blir et problem, fortalte mannen med tittelen assisterende generalsekretær i den statlige «supreme committee».

LES OGSÅ: - Qatar frykter å miste VM

Å tro at Qatar vil slippe helt opp fremstår likevel naivt. I dag selges alkohol kun på noen få av Dohas aller beste hoteller. De fleste hoteller tilbyr imidlertid cola og kaffe som det sterkeste på menyen. Alkoholsalg fra butikk er utenkelig.

– Vi skal servere folk hva de vil ha, men sier samtidig at vi ikke skal bli som et annet land, der alkohol serves tilfeldig. For det er ikke kulturen vår, og den endrer vi ikke på grunn av VM.

– Hva med fulle folk i gatene, hvordan behandles slikt i et land som Qatar?

– Å være full er én sak. Å bryte loven er en annen sak. Om de bryter loven vil de siktes for det. Men om de bare er fulle, så er de bare fulle. Alkohol er tilgjengelig her. Ta en tur ut til helgen, så ser du det, sier Al-Khater.

På det tidspunktet hadde pressemøtet vart i over en time.

Fotballsjefen satt tilbakelent i en stol i 40. etasje, ved siden av VG, i skyskraperen Al-Bidda i sentrum av Doha. Han hadde svart på spørsmål om stadionbygging og rettighetene til flere tusen fremmedarbeidere før alkohol brått kom på dagsorden.

– Kan portugisiske fans drikke en øl før kampen? undret en journalist – fra nettopp Portugal.

– Ja. I Brasil har man lover mot alkohol på stadion. Det samme har Russland. Av åpenbare årsaker. De måtte justere litt før de arrangerte VM, men vi så alle hva som skjedde under EM i sommer. Jeg tror det er viktig å ha i bakhodet, sier Al-Khater.

Han sa ingenting om det, men å drikke alkohol på offentlig gate fremstår neppe som en god idé under VM i 2022.

Trolig vil det etableres store fan-soner der fotballsupportere kan boltre seg, skjermet fra lokalbefolkningen.

Under Brasil-VM i 2014, testet arrangørene i Qatar for første gang ut et airconditionanlegg som kjølte ned et stort område utendørs. Flere tusen mennesker skal ha vært innom i løpet av mesterskapet, fikk VG høre torsdag.

Teknologien skal også brukes på fotballarenaene i 2022: Både tilskuere og spillere skal kjøles ned av et kjølesystem som sprøyter kald luft over både banen og tribunen.