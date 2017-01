Spådde færre utvisninger i England – søndag ble Granit Xhaka utvist igjen

Arsenal-spilleren fikk sitt niende røde kort på under tre år, men å endre spillestil har aldri vært et tema.

– Jeg kommer ikke til å endre måten jeg spiller på, den bygger på følelser og energi. Som profesjonell fotballspiller kan man ikke spille uten følelser, sa Granit Xhaka i et intervju med tyske Der Westen for drøyt ett år siden.

24-åringen står nå oppført med ni røde kort for klubb og landslag de siste tre og en halv sesongene. For gule og røde kort har han tilsammen måtte sone 16 kampers karantene, og nå ligger midtbanesentralen an til å kunne plusse på ytterligere fire kamper.

– I England ville jeg ikke blitt vist så mange kort. Der er det garantert ikke like mange spillere som går inn for å provosere og kaste seg etter en liten dytt, påstod Xhaka til Bild etter å ha fått sitt tredje røde kort i Bundesliga i februar 2016.

I helgen gikk gikk han langt i å motbevise seg selv, etter å ha blitt utvist for en stygg takling på Burnleys Steven Defour. Sveitseren mottok sitt andre røde kort for sesongen, og mister nå trolig fire kamper – blant annet toppkampen mot Chelsea på Stamford Bridge, 4. februar.

JUBELSCENER MOT CHELSEA: Granit Xhaka og Mesut Özil feirer sistnevntes 3–0 mål mot Chelsea i september. Returkampen går uten sveitseren tilgjengelig. Foto: John Sibley , Reuters

Frustrert Wenger: – Han må beherske seg selv

Xhakas følelsesspekter og mangel på selvbeherskelse bidrar i øyeblikket til mer frustrasjon enn glede. Arsenal-trener Arsene Wenger var ikke spesielt imponert over Xhakas opptreden mot Burnley, etter at han for andre gang denne sesongen lot lagkameratene i stikken på hjemmebane med mer enn en halvtimen igjen å spille.

– Han må beherske seg og ikke straffe laget med manglende kontroll på taklingene sine, sa en frustrert Arsene Wenger til pressen etter kampen.

– Vi oppfordrer ikke spillerne våre til å gå ned å takle, vi ønsker at de skal stå oppreist og unngå denne type feil. Hvis det er en dårlig takling, er det rødt kort, fortsatte Wenger, som selv ble stilt i dårlig lys etter kampen mot Burnley for å ha dyttet til fjerdedommeren.

Forrige sesong skjerpet Xhaka seg etter å ha mottatt åtte gule og tre røde kort før nyttår, og fikk kun ett gult kort i vårsesongen av Bundesliga.