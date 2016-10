Schweinsteiger utelatt fra Manchester Uniteds lagbilde

Det er lite som tyder på at Bastian Schweinsteiger (32) finner veien tilbake inn i varmen på Old Trafford.

Bastian Schweinsteiger har vært ute i kulden i Manchester United siden José Mourinhos ankomst til klubben før denne sesongen, og nå ser det ut til at det ikke er noen vei tilbake for den tyske midtbanespilleren.

Torsdag publiserte Manchester-klubben det offisielle lagbildet for sesongen 2016/2017 – uten Schweinsteiger blant de 26 spillerne på bildet.

José Mourinho valgte i sommer å kutte den tyske 32-åringen fra førstelagstroppen, og Schweinsteiger skal siden det ha trent alene på klubbens treningsanlegg Carrington.

Schweinsteiger ble for første gang observert på kamp på Old Trafford denne sesongen, da Manchester United møtte Manchester City onsdag denne uken.

Tyskerens kontrakt med Manchester United går ut sommeren 2018, men med tanke på 32-åringens posisjon i den engelske klubben, kan det virke som at han vil forlate Old Trafford før den tid.

José Mourinhos behandling av den tyske midtbanespilleren har vakt reaksjoner i fotballverden, hos blant andre Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge og FIFpro-medlem Dejan Stefanovic. Sistnevnte mente Mourinho burde straffes med fengsel for behandlingen av Schweinsteiger.

Også tyskerens tidligere lagkamerater på det tyske landslaget Manuel Neuer og Lukas Podolski har uttalt seg kritisk om utfrysingen av 32-åringen.

– Vi vet alle at han er en av verdens beste midtbanespillere. Han hører hjemme på banen for Manchester United, ikke på treningsanlegget alene, sa Neuer ifølge The Guardian for få dager siden.