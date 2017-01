Mike Dean får gjennomgå etter dommertabben

Mike Dean (48) er i hardt vær - igjen. Nå beskyldes han for å være en arrogant dommer som elsker å være i søkelyset.

Fem dager etter en kontroversiell utvisning av Southampton-spiss Nathan Redmond var han i lommen etter det røde kortet allerede 14 minutter ut i gårsdagens kamp mellom West Ham og Manchester United.

West Hams Sofiane Feghouli ble utvist etter det de fleste mener var en 50-50-duell med Phil Jones. Det var Mike Deans femte røde kort på 15 kamper. Der er han i en klasse for seg.

– Absurd. En latterlig avgjørelse, meldte Gary Lineker.

– Beste ligaen i verden, men dømmingen står ikke i stil. Rydd opp, tvitret tidligere landslagskaptein Alan Shearer.

I studio hos Sky Sports slaktet fotballekspertene Niall Quinn og Alan Smith avgjørelsene som gjorde jobben enkel for Manchester United. For i tillegg til den tidlige utvisningen, overså dommerteamet en klar offside på Zlatan Ibrahimovic da han satte inn 2-0 i 78. minutt.

– Som fotballekspert prøver jeg å skjønne hvor vanskelig det er for dommerne. Jeg ønsker ikke å være en del av hylekoret, men gang på gang når jeg ser denne fyren, hans arroganse og hvordan han stjeler showet, så blir jeg helt satt ut, var dommen fra Quinn.

Kollega Alan Smith la heller ingenting imellom.

– Jeg liker ikke å si det, men det er akkurat som om han ønsker å være i sentrum av begivenhetene. Jeg vil ikke tro det om noen dommere, men det ser ut som han liker det.

Arroganse var også et tema Stephen Hunt kom inn på i sin spalte i Sunday Independent i helgen.

– Tar kaka



– Han er den mest arrogante dommeren som fortsatt dømmer. Forresten, han er kanskje den mest arrogante mannen jeg har møtt på en fotballbane, skriver den tidligere irske landslagsspilleren og utdyper:

– På fotballbanen kan du havne i krangel med spillere. Jeg har møtt noen fantastiske spillere i min tid og tenkt «jeg kan ikke fatte at han sa noe slikt». Men selv i en slik sammenheng tar Dean kaka. Han vil rett og slett ikke snakke med deg. Han avviser deg som om du er en dritt.

Den tidligere spisskjempen Tony Cascarino kaller utvisningen av Sofiane Feghouli «en dårlig avgjørelse».

– Fra det øyeblikket så det ut som han mistet kontrollen på kampen, skriver Cascarino i sin spalte i The Times. Han vil helst slippe å se så gamle dommere lede Premier League-kamper.

– Mike Dean er 48 år og da er du for meg for gammel til å være dommer i Premier League. Ikke bare må du være i fysisk toppform for å være på høyde i alle situasjoner i moderne fotball, men du skal ta avgjørelser raskt. Når vi blir eldre er vi ikke så «skarp» mentalt og fysisk.

Mike Dean får heller ingen støtte hos den tidligere toppdommeren Mark Halsey. Halsey, som ga seg i 2013 etter 14 år med Premier League, er klar på at utvisningen var feil. Og han har ingen problemer med å forstå om West Ham anker avgjørelsen.

Halsey mener det mangler en sterk ledelse blant toppdommerne og sier mer burde vært gjort for å utnytte erfaringen til tidligere dommere for å hjelpe en ny generasjon dommere frem.

– Vi har noen gode dommere som har gitt seg og som kunne blitt brukt mer, sier Halsey til Talksport.