Leicester-manager Ranieri: – Vil se spillerne kjempe til siste slutt

Forrige sesongs seriemester har satt fart nedover på tabellen, og ligger i øyeblikket bak skjema for å nå målsetningen om 40 poeng – grensen som «garanterer» plass i neste års Premier League.

Leicester ble ydmyket i eget reir av Manchester United, og gikk på sitt fjerde strake tap i Premier League på søndag. Sensasjonsmesteren fra 2015/16-sesongen ligger nå på en utrygg 16. plass, kun ett poeng klar av direkte nedrykk med 14 gjenstående kamper.

– Jeg kan forstå at det vi gjorde forrige sesong var noe spesielt – et eventyr. Jeg ventet på denne type sesong forrige sesong. Da gjorde vi noe ekstraordinært, noe ut av denne verden. Alt var fantastisk, alt stemte, sa Ranieri til Sky Sports etter kampen.

Italieneren har ledet laget sitt til fattige fem poeng på de siste ti kampene, det er nedrykkstall. Bedre blir det ikke av at Hull har levert uavgjort mot Manchester United og beseiret Liverpool, mens Swansea har tre seire på sine siste fem og kun var et overtidsmål unna å berge uavgjort mot Manchester City.

Får støtte av Carragher og Neville



På spørsmål om tabellsituasjonen, svarte Ranieri slik til The Telegraph:

– Hvorfor skal jeg tenke på det? Jeg tenker på å kjempe og overleve. Hvis du er en taper i en slik stund, rykker du ned og er en taper. Vårt mål er 40 poeng. Det er det.

De respekterte Sky Sports-ekspertene Jamie Carragher og Gary Neville er blant de som uttrykker støtte til den hardt pressede manageren, etter at rykter begynte å florere om misnøye i garderoben.

– Leicesters triumf er en av de største prestasjonene i sportshistorien. Ranieri har som manager gjort langt mer i sin karriere enn flesteparten av de spillerne. Hvis noe har endret seg denne sesongen, er det dem. For å være ærlig, så er de en gjennomsnittlig gjeng med spillere, sa den tidligere Liverpool-spilleren Carragher på TV.

– Leicester ville normalt sett vært en klubb som kjemper om å holde seg... Dette er tilbake til normalen, fortsatte «Carra».

– Hvis denne mannen mister jobben etter hva han gjorde forrige sesong, bør man trekke tilregneligheten i tvil, sa Gary Neville

Ranieri: Nedrykk er mulig



Leicesters neste motstander er Swansea som akkurat nå er á poeng med Leicester, deretter får de en pause før de skal bryne seg på Sevilla i Champions Leagues åttendelsfinale.

– Alt er mulig, men jeg ønsker selvfølgelig å se spillerne mine kjempe til siste slutt, svarte Ranieri på spørsmål om nedrykk til Sky Sports.

– Jeg tror ikke at de ikke tror på meg. Hvis de ikke gjør det, trenger de bare å gå til styreformannen og si at de ikke har troen på meg. Min følelse er at vi står sterkere sammen, sa Ranieri da han fikk spørsmål om han hadde tillit i garderoben til Sky Sports.

– Alt var ålreit, men nå tror ingen – eller veldig få – på oss. Nå er kanskje selvtilliten veldig, veldig lav. Jeg vet ikke om den faktisk er det. Min selvtillit er på topp, alltid. Mer enn forrige sesong, fordi det er min personlighet. Under press legger jeg meg ikke ned, jeg står oppreist, sa den prøvede manageren.