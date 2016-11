Kane tilbake - reddet Tottenham

(Arsenal-Tottenham 1-1) Etter syv uker ute med skade var Harry Kane (23) endelig tilbake for Tottenham.

I ettermiddag ble han en slags redningsmann for Tottenham i byderbyet mot Arsenal.

Arsenal ledet 1-0 da Kane fikk sjansen fra straffemerket etter 50 minutter. En iskald Kane satte straffesparket nærmest midt i mål og ordnet utligningen som gjør at Spurs – som eneste lag i Premier League – fortsatt er ubeseiret i Premier League.

Vi fulgte hvert spark i kampen på VG Live

Det kan knapt kalles noen nyhet at Kane scorer mot Arsenal, dette var 23-åringens femte mål på sine fire seriekamper mot byrivalen. Og nå melder spissen seg til tjeneste for England igjen.

– Jeg spilte 75 minutter. Jeg har trent hele uken og er klar for England. Ankelen er fin, sier Kane til BT Sport.

Scoret selvmål



Det kan hende straffen var billig. Moussa Dembélé falt kanskje litt enkelt. Om ikke straffen blir diskutert, så blir i hvert fall Arsenals mål det. Tottenhams Kevin Wimmer var nemlig hardt presset av to Arsenal-spillere som var i offside da Mezut Ösils frispark ble slått.

Headingen fra Wimmer i eget mål satt så langt ut i hjørnet at keeper Hugo Lloris var sjanseløs. Selvmålet kom på et dårlig tidspunkt for Tottenham bare tre minutter før pause.

Arsenal var best i 1. omgang. Nærmest kom Theo Walcott med en suser som traff stolpen nesten oppe i krysset i det 39. minutt.

I GANG IGJEN: Her har Harry Kane akkurat scoret på straffe mot Arsenal. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Eriksen traff stolpen



At Harry Kane nok mangler kamptrening var tydelig å se da han fikk sin andre store sjanse i 60. minutt da et innlegg fra Danny Rose endte opp på bakre stolpe. Men Kane nølte og traff ikke spesielt bra og dermed kunne Nacho Monreal avklare.

Kane ble byttet ut etter 72 minutter. Men da hadde han også gjort jobben sin.

Arsenal jaktet seiersmålet og presset Tottenham på tampen. Men sluttspurten kom for sent.

Tottenham kunne fort fått seiersmålet da et perfekt frispark fra Christian Eriksen gikk gjennom et tettpakket straffefelt og i stolpen.

PS! Tottenhams Dele Alli var ikke i troppen til Tottenham i ettermiddag. 20-åringen har fått en vridning i kneet på trening og er ute for noen uker.