– Går ikke på akkord med seg selv etter seks kamper uten seier

Etter 10 strake seirer opplever Pep Guardiola (45) nå sin verste periode som manager.

Med onsdagens cuptap mot byrivalen Manchester United har ikke Manchester City vunnet en kamp på seks forsøk. 24. september kom forrige triumf – mot Swansea. Det er over en måned siden. Og det gir britiske tabloider en fin anledning til å slipe knivene.

– Det stormer litt rundt Guardiola nå i England hvor man kanskje leter etter feil hos katalaneren fordi han utfordrer engelsk fotball med sin spillestil. Guardiola er sta med hensyn til måten han tenker fotball på og vil utvikle sitt lag til å bli bedre med ball. Om det betyr et par baklengs på veien får heller være. På sikt vil City tjene på det. Dette er en manager som har vunnet 17 trofeer på den måten. Da tror jeg ikke han går på akkord med seg selv etter seks kamper uten seier.

Stoppertrøbbel



LA LIGA-EKSPERT: Petter Veland. Foto:

Det mener Petter Veland. Han har fulgt Guardiola i mange år som La Liga-ekspert. Viasat-kommentatoren mener Manchester Citys problemer kommer best til uttrykk i midtforsvaret.

– Guardiola ønsker å bygge opp spillet bakfra, og ballen skal holdes i laget for å slite ut motstanderen. Da blir stopperparet viktig, og måten de behandler ballen på blir vesentlig. Det paret har ikke Manchester City i dag, mener Veland og feller sin dom:

– John Stones har falt gjennom og aldri overbevist meg. Nicolás Otamendi er avhengig av en spillende stopper sammen med seg for å fungere. Vincent Kompany er en spillende type, men han er jo nesten aldri skadefri. Aleksandar Kolarov har ikke «stoppergenene» og er bedre som back. Problemene i den bakre fireren forplanter seg.

Sett denne? Mourinho om sitt hotelliv i Manchester: – En katastrofe

Derfor tror Veland at en ny, spillende stopper står øverst på Pep Guardiolas ønskeliste når januarvinduet åpnes. Men han tror ikke på noen ryddesjau i dét overgangsvinduet.

– Prinsippfast



– Det blir kanskje et par store investeringer, men ingen «revolusjon». Den kommer til sommeren. Jeg tror heller ikke Guardiola er tjent med å spille inn flere nye spillere når Champions League-sluttspillet begynner og Premier League skal avgjøres.

Ifølge Veland har Guardiola hatt et par «downperioder» som har begrenset seg til 4–5 kamper uten seier både i Barcelona og Bayern München.

– At det knyter seg nå behøver ikke bli avgjørende. Det vil vært verre om nedturen kom i mars eller april. Da kunne City spilt seg ut av gullkampen eller røket ut av Champions League. På dette stadiet har de et forsprang.

Før kampen mot Manchester United var Pep Guardiola klar på at han trengte tid. Tid til å lære om fotballen i England.

Les også: Håver inn på ny TV-avtale

– Jeg lærer hvordan laget reagerer på å vinne og tap. Jeg er ganske sikker på at jeg trenger tid, sa City-manageren.

TV 2s Premier League-kommentator Øyvind Alsaker konstaterer at Pep Guardiola er så prinsippfast at det nesten er litt oppsiktsvekkende.

– Mye på en gang



– Det har blitt veldig mye på en gang for dette City-laget. Det er en vanskelig øvelse fordi kravene til umiddelbar suksess er ganske sterke. Til tross for at han har et lag med feil og mangler, implementerer han sin stil og filosofi umiddelbart slik at det skal vokse. Det forteller meg at Guardiola føler seg trygg i City. At han er der for å gjennomføre sitt prosjekt og har fått garantier og løfter om at klubben vil bruke tid, sier Alsaker.

Han mener også det skinner gjennom at Guardiola har satt betingelsene og forutsetningene for den jobben han skal gjøre.

– Han ignorerer «kortsiktige smeller» med en standhaftighet som en må beundre eller mislike. Han legger ingen vekt på psykologiske poenger som å slå Manchester United i derby nummer to når United ligger litt nede. Det kunne vært et behagelig stikk, men det ignorerte han med det laguttaket han gjorde. Han forvalter troppen med de ulike prioriteringer helt uten å skjele til motstander.