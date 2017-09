Får Arsenal svi for staheten?

Kommentar London-klubbens «Stand by Your Man»-linje har lenge vært fascinerende. Men mye tyder på at Arsenal har tviholdt på trofastheten akkurat litt for lenge.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

1996 var året da Spice Girls hadde sin første nummer 1-hit («Wannabe»), DVD-spilleren ble lansert, Diana og Charles ble formelt skilt – og en franskmann overtok en fotballklubb med et rykte på seg for å spille kjedelig.

Mens usedvanlig mye har forandret seg på de fleste andre arenaer, har Arsène Wenger ikke rikket seg en millimeter.

Og etter vårens etterlengtede FA-cupfinaleseier mot Chelsea, signerte Arsenal en avtale med manageren for ytterligere to år.

Det gjør ham til en svært sjelden blomst i dette landskapet. En manager i en engelsk klubb sitter i snitt i jobben i bare 477 dager, ifølge tall fra Sky Sports tidligere i år, og sparkingen av Claudio Ranieri i Leicester er vel det ultimate beviset på hvor brutal virkeligheten kan være i bransjen.

Men i Arsenal har stabilitet blitt prioritert, parallelt med at pengene har rent inn.

Samtidig har ropene om å bli kvitt Wenger gradvis tiltatt i styrke.

Spørsmålet er nå om «The Gunners» til slutt er blitt innhentet av at det på et eller annet punkt tvinger seg frem et behov for fornyelse, og at den siste avtalen kanskje burde vært unngått.

SPLITTELSE: Arsenal-fansen er delt i synet på om Wenger er rett mann ved roret. Foto: Frederic J. Brown , AFP

Nå har vi ikke spilt mer enn tre av 38 kamper, og det ville selvsagt vært latterlig å si noe kategorisk om hvordan denne sesongen vil ende nord i London så tidlig.

Men det er noen tegn som vekker berettiget uro hos deler av blodfansen:

• Økonomisk har Arsenal kommet godt ut av overgangsaktiviteten denne sommeren, ikke minst etter det sene salget av Alex Oxlade-Chamberlain til Liverpool. Men de tittelsugne tilhengerne er ikke like opptatt av å tjene penger som direktør Ivan Gazidis (52).

Sportslig sett er transfer-utbyttet langt sørgeligere, selv om Alexandre Lacazette er hentet til Emirates. Forsøket på å kjøpe Thomas Lemar fra Monaco kullseilet, og drømmen om Kylian Mbappé forble nettopp det. Og med en så tynn innboks etter sommeren, vil neppe kritikken stilne dersom poengene fortsetter å utebli.

• Fangsten så langt er tre av ni mulige poeng, men det største problemet for Wenger er egentlig ikke tallenes tale. Enda verre er det nemlig hvordan laget fremsto i den siste runden før landslagsavbrekket, da Liverpool lekte seg med dem på Anfield (4-0).

Det var rett og slett så mye som ikke fungerte, og lag som bare ikke hang sammen, at det er grunn til å spørre hvor dypt problemene egentlig stikker. Så opprørende var ydmykelsen at direktør Gazidis sendte en mail til spillere og ansatte, der han både var innom denne kampen, og forsøkte å fremstille overgangssommeren som en suksess, blant annet fordi det ligger «en klar markering» i at klubben holdt på Alexis Sánchez og Mesut Özil. Han var imidlertid ikke like opptatt av at Sanchez-overgangen til Manchester City-overgangen nok strandet først og fremst fordi erstatteren ikke kom på plass.

Nå er det poengløse Bournemouth hjemme.

Det er en oppgave som bør være egnet til å slikke sår og få tilbake litt tro. Og gudene skal vite at Wenger kan trenge litt medgang nå. For før eller siden kan nemlig toppfotballens tyngdelover ramme også en særdeles standhaftig franskmann. Nå ble kanskje cuptriumfen redningen på tampen av forrige sesong, men på lengre sikt spørs det om det bare var positivt for Arsenal å vinne den kampen, dersom det var den pokalen som avverget skilsmissen.

Wenger har fått til mye fantastisk siden Spice Girls var hotte, men klubbens siste ligatittel kom tross alt så langt tilbake som i 2003/04.

Er veteranen mannen for fremtidens Arsenal?

Har han det som trengs for å utvikle klubben videre?

Det er det dessverre grunn til å tvile på.

PS. Selv om Wenger skulle forbli i Arsenal også i overskuelig fremtid, blir det ingen rekord på ham. Den har Fred Everiss, som styrte West Bromwich fra 1902 til 1948.