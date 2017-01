Conte: – Det kan bli et tøft slag for dem mentalt

Chelsea møter to av tittelutfordrerne på fem dager, men Antonio Conte fremsto rolig og uberørt før besøket til Anfield.

Antonio Conte så usedvanlig avslappet der han satt i treningsutrustning på pressekonferanse i forkant av en uke som byr på kamper mot to av de tre lagene som har beseiret Chelsea hittil denne sesongen – Liverpool og Arsenal.

– I morgen (tirsdag) tror jeg Liverpool og Chelsea ønsker å vinne og at vi kan få se en åpen kamp, ikke en taktisk kamp, sa en offensiv Conte til de fremmøtte på pressekonferansen.

– De kommer etter tre tap og vi må trå varsomt fordi Liverpool er et veldig bra lag og er blant de seks lagene som kan kjempe om tittelen og en plass i Champions League.

Les også: Klopp mener Chelsea har hatt skade-flaks

I september gikk Chelsea på to smertefulle tap mot Liverpool og Arsenal, førstnevnte foran hjemmepublikumet på Stamford Bridge. «Akkurat nå er vi et godt lag, men bare på papiret» var formuleringen hans etter Arsenal-nederlaget. På spørsmål om de formsvake rødtrøyene var et annet lag nå enn tidligere, svarte Conte:

– Helt ærlig: Jeg tror vi er et annet lag nå enn da, ikke Liverpool. Vi har vokst mye etter første kampen mot dem.

Blir han klar? Klopp håper på Mané-retur mot Chelsea

– Etter den kampen sa jeg at «vi møtte et stort lag, et veldig stort lag. Kun gjennom arbeid kan vi bli et lag», og jeg tror det skjedde. Etter kampene mot Arsenal og Liverpool forbedret vi oss mye – vår innsats, vår identitet, vår selvtillit, sa 47-åringen.

– Vi vokste mye og derfor er vi på toppen av tabellen. Det er fantastisk, for det er ikke lett. Det er ikke enkelt å tape kamper mot dem og så ta seg til toppen av tabellen og vinner 13 kamper på rad, fortsatte Conte, som kun har tapt én kamp med Chelsea etter september.

PERLESCORING: Jordan Henderson la på til 2–0 fra drøyt 30 meter i sesongens første oppgjør mellom Chelsea og Liverpool på Stamford Bridge. Rødtrøyene vant til slutt 2–1. Foto: Frank Augstein , AP

Uttalte seg om Liverpools tittelsjanser



– I kampene de tapte syntes jeg de var uheldig og i morgen blir en tøff test mot et tøft lag. Jeg mener de er et bra lag, med gode spillere og en god trener. Jeg er sikker på at det blir en utfordrende kamp, sa Conte da han ble spurt om Liverpools innsats den siste tiden.

– Er tittelen utenfor rekkevidde om Liverpool taper? spurte en journalist

– Det kan bli et tøft slag for dem mentalt.

– Men jeg gjentar: Det er 15 kamper igjen etter den. 45 poeng før sesongen er over. Derfor tror jeg resultatet er viktig, men det avgjør ikke sesongen til CFC eller LFC.

Legende i strupen på PL-managere: – Veldig uheldig

Contes tre tap med ligalederen har kommet mot plass to, tre og fire – Arsenal, Tottenham og Chelsea. Nå håper han å snu trenden mot de andre topplagene.

– Jeg håper å snu resultatet hvis du sammenligner med de første kampene, smilte Conte.

– Denne type kamper er alltid viktig å vinne. Når du møter lag fra samme hylle er det viktig å vinne. Det er viktig å vinne denne typen kamper fordi det øker selvtilliten og man tar tre poeng fra motstanderen.