Politikere sier nei til ny OL-kamp

Sentrale politikere på Stortinget er lite interessert i en ny OL-kamp nå – med Lillehammer som søker.

Som VG skrev tirsdag, har Lillehammer kommune brukt 300.000 kroner på en rapport som drøfter svakheter og styrker dersom byen velger å søke om OL i 2026 eller 2030.

Nå har ordføreren i byen invitert seg selv til et møte med ledelsen i Norges idrettsforbund. Det skjer bare 30 måneder etter at Oslo kommune og NIF til sammen brukte 234,5 millioner kroner på en tapt OL-kamp i hovedstaden.

VG har vært i kontakt med en rekke idrettspolitiske talspersoner på Stortinget. Ikke én av dem jubler uhemmet for det ferske initiativet på Lillehammer. OL fremstår ikke som en vinnersak i valgåret 2017.

– Jeg kan garantere at dette ikke blir en stor sak i valgkampen, sier Høyre-representant Svein Harberg.

Det var hans parti som til slutt vendte tommelen ned for Oslo2022. Befolkningen støttet ikke arrangementet som idrettsforbundet hadde jobbet intenst for i lang tid.

Etter kandidaturene til både Tromsø og Oslo mener Harberg at det er en lang vei å gå før en ny OL-kamp er en realitet.

– Hvor bør initiativet komme fra?

– Jeg tror den koordinerende faktoren i dette må være Norges idrettsforbund. De må finne ut av når de er klare, og hvordan man skal gjøre det. Stortinget kan ikke ta initiativ til en norsk OL-søknad, sier Harberg.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen vokste opp utenfor Hamar, og kaller seg «entusiastisk OL-tilhenger». Hun husker godt hvordan OL i 1994 preget hele befolkningen.

Men heller ikke Trettebergstuen omfavner en ny OL-kamp nå.

– Jeg tror vi må sette en fot i bakken her. Det er kort tid siden to opprivende OL-runder, som begge endte med havari. Idretten ble ganske kjørt. Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende: Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at «dette vil vi» før man setter i gang, sier Ap-politikeren.

Trettebergstuen kan fort representere et regjeringsparti etter valget i høst.

– Kan det komme en ny OL-kamp allerede i neste stortingsperiode?

– Det er vanskelig å si, men akkurat nå er det ikke stemning for det. Det må vi erkjenne. Oppslutningen i folket må være større.

– Er det dumt av Lillehammer kommune å bruke 300.000 kroner på en slik rapport sånn situasjonen er?

– Jeg mener det er en god investering, for det å berede grunnen er bra. Om vi kommer «dit» at man går videre, så må OL være basert på nøkternhet, og da er det bare én region (innlandet) man kan se til, sier Trettebergstuen.

Fremskrittspartiets Ib Thomsen er også avventende og reservert når han snakker om det ferske initiativet fra Lillehammer. Partiet hans flagget tidlig et «nei» til Oslo2022.

– Jeg leser i VG at Tom Tvedt har åpnet for å møte Lillehammer kommune. Det er iallfall godt at det er åpenhet rundt det, humrer Thomsen.

Han blir mer alvorlig, og fortsetter:

– Jeg er avventende. Det avgjørende vil være at man får et OL på et helt annet nivå enn tidligere. Når vi ser hva NIF brukte på «Norway House» i Russland, så kan det hende at de har kommet på bedre tanker.

– Kommer dette initiativet for tidlig?

– Jo, det kan nok hende. Men det er et nytt storting om et halvt år. Det kan jo hende de gjør andre prioriteringer og mener det er riktig å bruke milliarder på dette.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skriver følgende i en epost til VG:

«Det er idretten selv som må være i førersetet. Det er helt avgjørende for en eventuell søknad at idretten får hele det norske folk med seg. Det er ganske kort tid siden forrige prosess så jeg tror det er en lang vei å gå».

Også i Senterpartiet er det skepsis.

Marit Arnstad mener også at rekkefølgen i en OL-prosess er viktig. Idretten må tidlig avklare med staten om man kan få en statsgaranti eller ikke. Det nytter ikke at idretten bestemmer seg først, mener hun.

– Senterpartiet har ikke sagt om vi ønsker OL eller ikke, siden det også handler om å prioritere i Idretts-Norge fremover. Hva er de store oppgavene man vil løse, og går det an å koble det til et OL? spør hun.

– Tror du OL-tilhengerne kan håpe på et OL her til lands i 2030?

– Det er helt umulig å si. Det handler om hvordan OL skal være fremover. Om det skal utvikle seg videre gigantonomisk, som det har gjort de siste tiårene. I så fall finnes det ikke et land igjen i verden som vil ha lekene, sier Arnstad.

– Du mener at reformen Agenda 2020 ikke er noen redning?

– Nei, jeg føler meg ikke trygg på at man har bestemt seg for hva slags OL man ønsker seg i fremtiden. Jeg skjønner jo at Agenda 2020 er et forsøk på å lage en demokratisk himmel over det hele, men om det gjør at man hindrer gigantomanien …

Marit Arnstad lar ordene henge i luften. Der henger også det ferske OL-initiativet fra Lillehammer kommune inntil videre.