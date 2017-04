Follestad besvimte på direkten etter MMA-Meeks nakkegrep

MMA-stjernen Emil Meek (28) skulle demonstrere et grep på Erik Follestad (27). Det gikk ikke etter planen og var tydelig ubehagelig for Follestad.

Flere har reagert på den ekle episoden under TV 2s livesending av pokerturneringen i Dublin, da Erik Follestad besvimte etter noe som skulle være en demonstrasjon av et grep sammen med MMA-stjernen Emil Meek.

Follestad, best kjent fra den populære serien «Iskrigerne», er kjent med tøffe tak som tidligere ishockeyspiller for Vålerenga.

Men under pokerturneringen i Dublin havnet han i en ukomfortabel situasjon.

Besvimte



– Jeg besvimte, men det går helt fint nå. Da jeg kom til meg selv skjønte jeg ikke hva som hadde skjedd, sier han til VG, før han understreker:

– Det går bra med alt og alle nå, altså.

Det meste tyder på at det var en liten kommunikasjonssvikt som fant sted.

– Vi kjørte en konkurranse i studio hvor Meek skulle vise hvilket grep det var. Så holdt han litt for lenge, og jeg «tappet» ikke ut (et klapp som betyr at man gir seg). Jeg var ikke klar over at jeg måtte det, sier han.

Klippet har vakt reaksjoner på sosiale medier. De to kjenner hverandre fra før, og Meek var raskt ute med å si unnskyld da han innså hva som hadde skjedd.

– Ikke farlig

– Jeg tror hverken han eller noen andre egentlig skjønte hva som skjedde, men han var litt lei seg etterpå. Han synes selvfølgelig ikke at det var noe gøy, sier Follestad.



Emil Meek sier til VG at situasjonen så verre ut enn hva den var.

– Jeg er vant til det der. Det er ikke noe farlig, men det ser litt ekkelt ut. Jeg og Erik kjenner hverandre fra før. Han skulle skjønne at han skulle klappe ut når choken kom.

– Kom situasjonen ut av kontroll?

– Nei, nei, nei. Ikke på noen som helst måte. De som driver med dette skjønner at dette ikke er farlig. Jeg kjente det med en gang Erik besvimte, og da slapp jeg taket.



Meek understreker at det ikke var meningen at det skulle gå så langt, og at beskjeden fra TV 2 kanskje var uklar.

– Ja, jeg jeg vet ikke helt. Det var i alle fall ikke meningen at jeg skulle «choke» han ut.



TV 2 beklager

TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen sier til VG at de beklager.

– Dette var en ekkel opplevelse, rett og slett. Det er bare å beklage overfor de seerne som reagerte. Det er høyst forståelig at det kommer reaksjoner når folk besvimer på direktesendt TV, sier han, og legger til:

– Akkurat nå er vi mest glad for at Erik er i fin form i Dublin. Det skulle være en rutinemessig øvelse for Meek, men det ble alt annet enn behagelig for Follestad og seerne, og det beklager vi. Det blir nok en stund til vi prøver å gjøre poker til en fysisk sport igjen.

Programleder Fin Gnatt måtte bryte inn under episoden.

«Vent litt, vent litt, vent litt. Han har det ikke bra. Emil, han har det ikke bra.»



Mens Meek sier til VG at situasjonen ikke var ute av kontroll, mener Gnatt at den gjorde det.

– Å ja, det vil jeg si. Det var ikke intensjonen i det hele tatt. Avtalen var at Emil skulle vise et grep og så skulle seerne sende inn hva grepet het. Men jeg var ikke klar over at han ville utføre det med en sånn kraft, kan du si.

På spørsmål fra VG om det var lurt å gjøre dette på direktesendt TV, er Gnatt klar i sin tale.

– Absolutt ikke. Jeg har åpenbart ikke vært tydelig nok med Emil i forhold til det han skulle utføre. Men det trodde jeg lå litt i kortene. Jeg synes ikke det var bra at seerne skulle oppleve det, sier han og legger til:

– Jeg var nok litt treig og burde ha stoppet det før jeg gjorde.

Vakte reaksjoner



Follestad tar det hele med knusende ro og med humor – noe han skriver på sin Twitter-konto:

Selv om Follestad tok det hele med ro, er det flere som har reagert på Twitter.