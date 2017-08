Planlegger verdens største action sport-arrangement i Norge

X Games-leder Henning Andersen ønsker å slå sammen det beste fra sommer- og vinterutgaven til tidenes største action sportsarrangement på Lillehammer.

– Vi er veldig lystne på et større arrangement med det beste fra sommer og vinter på Lillehammer. Vi tror det skal være fullt mulig, opplyser Andersen til VG.

X Games har blitt arrangert to ganger i Norge. Det tredje arrangementet venter på Hafjell til vinteren. I 2020 ønsker nå Andersen at konkurransen går med både sommer- og vinteridretter.

Det vil i så fall bli historiens største konkurranse for action sport, hevder Andersen. Fredag skal han presentere politikerne forslaget for Regionsrådet i Lillehammer.

– Dette handler veldig mye om de lokale politikernes mottagelse. Penger og ressurser vil vi få tak i, men jeg er mest spent på hvordan politikerne tar imot dette. Vi får se på tilbakemeldingene, sier X Games-generalen.

Dersom politikerne stiller seg positive er Andersen trygg på at arrangementet vil få til en avtale med det amerikanske TV-selskapet ESPN.

Andersen har gjort klar en del detaljer på konseptnivå. Ifølge anslagene vil arrangementet inkludere:

300 utøvere fra 25 land.

27 øvelser og 81 medaljer.

50 TV-timer og TV live til 110 land med en rekkevidde til 500 millioner hjem.

Estimert medieverdi bare i USA på 80 millioner dollar (basert på dokumentert medieverdi fra Minneapolis og Aspen).



50 000 betalende tilskuere og 1,5 milliarder mennesker engasjert i sosiale medier.

Budsjett på rundt 100 millioner kroner + tv-produksjon og annen innholdsproduksjon.



– Dette er ikke budsjettert, men estimert basert på vår erfaring, men vi pleier å treffe godt. Uansett så er det kostnadseffektivt sett opp imot kost/nytte av andre events, det vil være 1/3 av Ungdoms-OL, for eksempel, og en brøkdel av et OL, kommenterer Andersen.

Arrangøren ser for seg at arrangementet kan gå hvert andre eller fjerde år for eksempel.

– Nå som det ikke blir noe OL med det første og det er lenge til Ski-VM i 2023, så ser vi på dette som en veldig fin mulighet til å få et stort arrangement til Norge, sier Andersen.

Styringsmodellen for et eventuelt arrangement vil være slik – akkurat som den er for det nåværende X Games:

ESPN eier.

SAHR er arrangør.

Et norsk medieselskap blir host broadcaster.

Lokale beslutningstagere blir invitert med i styringsgruppe.

Samtlige idrettslag og foreninger som driver med disse sportene blir invitert med i dugnads- og rekrutteringsarbeid.

Under X Games 2016 i Oslo ble det bråk da Norges Skiforbund trakk seg fra samarbeidet med X Games og medarrangør TV 2, fordi Antidoping Norge ikke fikk lov til å teste for alle stoffer i konkurransen.

For at arrangementet skal få økonomisk støtte fra staten, må de internasjonale dopingbestemmelsene følges.

– Det er ikke noe problem. Vi jobber nå jevnt og trutt med Antidoping Norge. Begge lærte mye sist og det er ikke noe hinder, understreker Andersen.

Til X Games 2016 fikk arrangementet et tilskudd fra Oslo kommune på 42 millioner kroner. Til X Games 2018 for snowboard og freeski har staten tildelt 18 millioner kroner. Det er planlagt i uke ni på Hafjell neste år.

Programmet er planlagt slik:

Vinter: Slopestyle, big air, superpipe, X course for ski og snowboard, og snøscootercross.

Sommer: Park, vert og street skateboard og BMX, og Motocross step-up (høydehopp med motorsykkel).

Alle sommerøvelsene er planlagt i Haakons Hall, mens snøscooterkonkurransene skal gå like utenfor. Ski- og snowboard-øvelsene er tiltenkt i Hafjell.