Burde gamblet på Northug

Kommentar Isolert sett er vrakingen av Petter Northug til verdenscupen i Falun sportslig uangripelig akkurat nå. Likevel burde mannen med fire VM-gull fra samme sted fått sjansen denne helgen.

Fasiten for hvordan Northugs opprinnelige strategi hadde endt, kommer vi aldri til å få.

For nå må en strevende skiløper skrinlegge planene om å bruke v-cuprennene i Sverige som en form for «trening med startnummer» inn mot de rennene som virkelig teller denne sesongen.

Som altså handler om et verdensmesterskap. Der Northug har klart seg helt greit før, for å ty til et understatement.

I stedet har den norske landslagsledelsen valgt å gi andre løpere sjansen til å vise seg frem i Falun. Og det er det lett å argumentere for at er innenfor.

Både fordi det kan anføres at spesialbehandlingen et eller annet sted bør ha en grense, ettersom et landslag er et kollektiv, der uttak av en formsvak Northug kunnet virket desillusjonerende på andre løpere.

En annen side av saken er selvsagt den at Petter Northug har VM-billett til sprinten allerede, på merittene fra forrige mesterskap, mens andre løpere virkelig trenger den gjennomkjøringen for å vise seg som en verdig kandidat til Norges kvote.

Og slik kan det listes opp en bråte med ytterligere argumenter for hvorfor det kan forsvares å dumpe Petter Northug fra verdenscupen ved denne anledningen, der en 30 kilometer og en sprint er det som skal arrangeres.

Som at det er grunn til å stille store spørsmål ved om han i det hele tatt vil evne å knekke formkoden denne gangen, og at sprenggåing på lengre distanser ikke taler til hans gullfavør.

Er det da bare å sette to streker under skiforbundets konklusjon denne gangen?

Tja.

Northug selv er i alle fall ikke enig, og spørsmålet er om følgende «VM-CV» burde føre til at tvilen hadde kommet ham til gode i større grad enn den nå har gjort:

* Fire gull fra Falun i 2015, samme sted han nå ikke får gå v-cup.

* Totalt 16 VM-medaljer, derav 13 av edleste valør.

Og ser man bak tallene, er det jo ikke noe nytt at det har svingt for ham utenfor mesterskap, selv om det denne vinteren så til de grader ikke har ost av Mosvik-ekspressen.

Landslagsledelsen har virkelig ikke hatt det lett i dette uttaket, og landlagsboss Vidar Løfshus kommer fra valget med retorikken i behold – og håpet om at Northug skal lykkes i VM lever jo videre til tross for denne vrakingen.

Likevel ville jeg nok landet på en annen konklusjon. Med et betydelig element av gambling, skal det erkjennes.

Men Northug og nå engang Northug. Og landslagsledelsen hadde hatt godt av mest mulig informasjon om utviklingen hans.

For den potensielle oppsiden er vært så innmari stor om han treffer VM-planken igjen.

Nå gnager det litt at vi aldri får vite hva som hadde skjedd dersom han hadde fått følge plan A for å optimalisere det han unektelig vet en del om:

Å time opplegget slik at han er best akkurat når det gjelder som mest.