I november opprettet VG kontoer hos 20 spillselskaper som er populære blant norske spillere, Norsk Tipping inkludert, for å sjekke hvordan de reklamerer.

Det ble ikke gjort innskudd av penger på noen av kontoene.

Dette fant vi ut:

• Hos de aller fleste av selskapene er «ja, takk til reklame på mobil og e-post» allerede haket av når du oppretter konto. Dette må skrus av manuelt.

• Tilbud om innskuddsbonuser og såkalte «free spins» på kasino ble ofte sendt ut på fredager, mange av dem rundt klokken 16.00.

• De første månedene kom det et titalls oppringninger fra selskapene med tilbud om bonuser på innskudd. Telefonene fra spillselskapene var automatisert. Dette opphørte etter hvert.

• Den siste måneden, etter at kontoene har vært inaktive siden opprettelsen i november, har det dumpet inn 25 e-poster og 29 SMS-er om tilbud av typen «sett inn 100 kroner, spill for 500». Det kom også et brev i posten fra spillselskapet Coolbet.

• De ivrigste markedsførerne den siste måneden, som har sendt mellom fem og ti tilbud hver, har vært Coolbet, Mobilebet, Rizk, NorgesCasino, ComeOn, Casumo og Guts.

Vedtak

Lotteritilsynet anser denne typen markedsføring som ulovlig.

– Å sende tilbud om bonuser og lignende via e-post, SMS og telefonanrop er omfattet av dette forbudet. I slike tilfeller kan vi gjøre vedtak om stans av den ulovlige aktiviteten, sier direktør i Lotteritilsynet, Atle Hamar, til VG.

– Har dere noen sanksjonsmuligheter?

– Dersom selskapene ikke retter seg etter vårt vedtak om stans, kan vi gjøre vedtak om tvangsmulkt.

Ikke tilstrekkelige hjemler

– Er mulighetsrommet dere har til å gå etter disse spillselskapene godt nok etter din mening?

– De utenlandske spillselskapene utnytter smutthullene i internasjonal lovgivning. Dette er en utfordring for oss som tilsynsmyndigheter.

Lotteritilsynet skiller mellom aktiviteter som foregår i Norge og de som foregår i utlandet, sier Hamar.

– Når det gjelder dem som opererer fra utlandet, har vi ikke tilstrekkelige hjemler til å stanse det ulovlige pengespilltilbudet og markedsføringen av dette.