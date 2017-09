Profilerte bettingfolk forlater Malta – hentet til spillselskap i Estland

Kim Rud Petersen (45) og Mikael Mellqvist (40) har vært Betssons norske superduo i en årrekke. Nå skifter de arbeidsgiver og hovedkontor – fra Malta til Estland.

Petersen og Mellqvist har vært i pengespillbransjen siden midten av 2000-tallet. Den skal de fortsette i de neste årene. Duoen bekrefter at selskapet Coolbet blir neste stoppested, der gründeren og multimillionæren Jan Svendsen er daglig leder.

– For oss er dette et stort scoop. Det er som å signere Neymar og Cavani. Minus all kranglingen, ler Svendsen på telefonen til VG.

Han startet selskapet i 2013 og har straks 60 ansatte under seg ved hovedkontorene i Estlands hovedstad, Tallinn.

Skal plage politikerne

Kim Rud Petersen blir altså én av dem. Han har vært talsmann for det Malta-baserte spillselskapet Betsson i flere år og vært en tydelig stemme i debatter om norsk pengespillpolitikk. Den rollen vil han også ta i den nye jobben.

– Jeg skal være like aktiv utad og fortelle politikere hva vi står for, lover Petersen.

SJEFEN SJØL: Jan Svendsen ved selskapets kontorer i Tallinn. Foto: PRIVAT

Han ønsker å få det norske spillmonopolet opphevet, og en lisensordning innført, slik at flere aktører lovlig kan tilby pengespill på norsk jord. Forskjellen er at han nå skal gjøre det for et mye mindre spillselskap, som ikke holder til på Malta, men i Estland.

– Jeg trengte nye utfordringer etter elleve og et halvt år i Betsson. Jan Svendsen er en av de mest rutinerte i bransjen, og jeg gleder meg til å jobbe for ham. Jeg vet hva han står for, hva selskapet står for, og de har allerede markert seg bra, sier Petersen og legger til:

–Jeg hadde en fantastisk tid i Betsson. Nå har de over 2000 ansatte. Med så mye folk sier det selv at det er vanskeligere å nå gjennom. I Coolbet får jeg større mulighet til å være med på å påvirke det som skjer internt i selskapet.

Vil savne Riise

Mikael Mellqvist slår følge med sin Petersen til Estland. Mellqvist har vært PR-manager i Betsson og var mannen bak ambassadørprogrammet til selskapet, der profiler som John Arne Riise ble dyrket frem i markedsføringen.

– Jeg vil savne å jobbe med John Arne, men det fristet veldig å dra dit sammen med Kim. Selskapet satser primært på odds, lage produktene sine selv; de er god gammeldags bookmaker, sier Mellqvist til VG.

Tall fra Medietilsynet viste at utenlandske spillselskap brukte totalt 866 millioner bruttokroner på TV-reklamer i Norge i fjor. Det er mer enn dobbelt så mange kroner som ble brukt til det samme i 2013.

– Vi kommer ikke til å være med på TV-jaget. Under Europa League-finalen tidligere i år telte jeg 16 spillreklamer mellom omgangene. Det vil ikke jeg være med på lenger, bedyrer Mellqvist.