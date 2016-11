Da pokerspilleren Felix Stephensen (26) vant sin største gevinst i Las Vegas for to år siden, glemte han å få med seg premiepengene før han forlot byen.

11. november 2014 kom Felix Stephensen på andreplass i verdens mest prestisjetunge pokerturnering, kun slått av svenske Martin Jacobson. Premiesummen var likevel pene 35 millioner kroner.

Den norske pokerprofilen fikk utdelt en konvolutt av turneringsledelsen og hadde en svær fest i Las Vegas. Så dro han rett på ferie – uten å sjekke hva som sto på brevet i konvolutten.

– Huff. Det var en forferdelig misforståelse. Jeg fikk inntrykk av at man bare kunne få pengene overført, sier Stephensen til VG og ler.

Slik spilles NM i poker: Torsdag 24. november:

12:00 #1 1 000 kr NL Hold’em Østlandsmesterskapet

17:00 #2A 3 000 kr PL Omaha – Dag 1

21:00 #3 500 kr NL Hold’em Satellitt til 2B NLH Deepstack 6-max Fredag 25. november:

12:00 #4 5 000 kr NL Hold’em Main Event – Dag 1A

13:00 #2A PL Omaha – Finaledag

19:00 #2B 3 000 kr NL Hold’em Deepstack 6-max Lørdag 26. november:

12:00 #4 5 000 kr NL Hold’em Main Event – Dag 1B

13:00 #2B NL Hold’em Deepstack 6-max – Finaledag

19:00 #5 GRATIS NL Hold’em TV2 Shootout – Dag 1

21:00 #6 500 kr NL Hold’em Satellitt til 7A NLH Turbo Søndag 27. november:

12:00 #4 5 000 kr NL Hold’em Main Event – Dag 1C

17:00 #5 NL Hold’em TV2 Shootout – Finalebord

19:00 #7A 2 000 kr NL Hold’em Turbo – Dag 1A

20:30 #8 GRATIS NL Hold’em Vi Menn Invitational Mandag 28. november:

12:00 #4 NL Hold’em Main Event – Dag 2

19:00 #7A 2 000 kr NL Hold’em Turbo – Dag 1B

21:00 #9 GRATIS NL Hold’em Blodkreftforeningens Veldedighetsturnering Tirsdag 29. november:

12:00 #4 NL Hold’em Main Event – Dag 3

14:00 #7B 2 000 kr ML 8 Game – Dag 1

19:00 #7A 2 000 kr NL Hold’em Turbo – Dag 1C Onsdag 30. november:

12:00 #10 GRATIS Open Face Chinese Pineapple

13:00 #7A NL Hold’em Turbo – Finaledag

14:00 #7B ML 8 Game – Finaledag

15:00 #4 NL Hold’em Main Event – Finalebord

Da han noen dager etterpå leste hva det stod, ble han mildt sagt stresset.

– Jeg skulle ha plukket pengene opp på casinoet dagen etter, forteller pokerspilleren.

Etter noen telefoner fikk han til slutt beskjed om at World Series of Poker nå hadde pakket ned og at han fint måtte vente til neste år før han fikk pengene sine.

– Den feilen gjør jeg ikke igjen, humrer Stephensen.

Og det gjorde han heller ikke da han fikk en ny millionutbetaling i fjor. Han vant nemlig det første lovlige Norgesmesterskapet i poker og 1,4 millioner kroner. Da passet han på at alt var i orden med utbetalingen før han dro.

Urolige foreldre

VG prater med Stephensen etter at han røk ut av en pokerturnering i Amsterdam. Han har latt skjegget gro kraftig og er ikke spesielt stresset over å måtte dra til Oslo litt tidligere enn han hadde håpet på.

– Nei, nei. Det er sånt som skjer i poker. Jeg gleder meg bare veldig til NM nå. Det var et fantastisk arrangement i fjor og det er masse bra folk, sier han.

Felix prøvde å fullføre andreklasse på videregående to ganger. Så bestemte han seg for å droppe ut. Han fortalte foreldrene sine at han skulle satse på poker.

– De var meget urolige.

Rar livsstil

Kanskje ikke så rart. Men suksessen har langt fra uteblitt. Han har tjent utallige millioner kroner på nett og ifølge pokerdatabasen Hendon har han innkassert 5,7 millioner dollar, eller rett i underkant av 49 millioner kroner. Siden andreplassen i poker-VM har han satset tungt på turneringer og har reist hele verden rundt.

– Er hele opplegget fortsatt litt surrealistisk?

– Ja. Jeg får møte spennende mennesker og jeg kan reise hvor jeg vil på de turneringene jeg vil. Jeg kjenner ikke til et annet liv, men selv jeg synes det er rart, sier Oslo-gutten.

Han vant sine første turneringer på nettet som tenåring.

– Det var da jeg først tenkte at jeg var god nok til å leve av dette. Men jeg var nok ganske arrogant også. Jeg trodde jo at jeg var verdensmester, sier 26-åringen.

I 2014 var han altså ekstremt nær å bli, nettopp, verdensmester.

– Det var ekstra tungt å tape tittelen til en svenske (Martin Jacobson journ. anm.). Petter Northug har nok noe han skulle sagt om akkurat det, sier Stephensen.

Skal forsvare tittelen

Fredag braker det løs med første av tre åpningsdager av Norgesmesterskapet i poker. Der kommer Stephensen og resten av Norges beste pokerspillere. I fjor var det 1974 spillere registrert til hovedturneringen i NM. Så langt er det forhåndssolgt over 900 billetter. Erfaringsmessig kommer minimum like mange til å kjøpe billett i døren, opplyser arrangøren. De ligger derfor godt an til å runde over 2000 spillere.

Men hvem kommer til å stå igjen til slutt? Du bør i hvert fall ikke utelukke 26-åringen fra Oslo.

– Forsvarer du NM-tittelen, da?

– Det vil jeg gå ut ifra, smiler han.

PS: Dag 1A av poker-NM starter fredag klokken 12.00. Dag 1B starter lørdag klokken 12.00 og dag 1C starter søndag klokken 12.00.