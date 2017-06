Arild Grande (Ap) kritiserer spillselskaper: – Dette viser hvor kynisk denne bransjen er

Stortingspolitiker Arild Grande (Ap) mener internasjonale spillselskaper spiller skittent, men spillselskapene avviser anklagene.

Torsdag skrev VG om Kristian Kofod (22) og hans kamp mot spillselskapenes innsatsbegrensninger. Han får ikke lov til å satse mer enn minimumsbeløp på sportsspill hos en rekke selskaper, som også er populære i Norge.

– Dette viser hvor kynisk denne bransjen er. De begrenser innsatsen for folk som vinner store summer fordi spillselskapene ikke vil tape penger. Det står ikke til troende, og viser bare at de er opptatt av én ting, nemlig størst mulig inntjening, sier Arild Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Vant 72 millioner: Dette skal Raymond (47) bruke pengene på

VG har spurt en rekke medlemmer av komiteen om temaet.

Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Komiteens leder, Svein Harberg fra regjeringspartiet Høyre, er mer forundret over at nordmenn ønsker å spille på selskaper der du risikerer å bli limitert.

– Men jeg anser dette som et avtaleforhold mellom selskap og spiller, og så lenge dette er kjent mener jeg ikke noe om det, sier han.

– Får ikke innsatsbegrensninger

Partikollega Kårstein Eidem Løvaas, også han medlem av familie- og kulturkomiteen, mener internasjonale spillselskaper har et stykke å gå for å overbevise norske myndigheter om at de fortjener å få en lisens til å drive med pengespill på norsk jord, etter norsk regelverk.

– Praksisen er betenkelig slik jeg ser det, sier Løvaas om limitering.

I Norge har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto monopol på pengespillfeltet, men internasjonale spillselskaper tar stadig større andel i det norske markedet.

«Kampen om bettingkronene»: Tallene som gir Norsk Tipping grunn til bekymring

Spillselskaper VG har vært i kontakt med – til nevnte sak om storspilleren Kristian – avviser at de limiterer flinke spillere.

Foto: Morten Bendiksen

– Flinke gamblere som bare er flinke, får ikke innsatsbegrensninger, fastholder Stian Røsvik Bjørstad i selskapet ComeOn.

Alexander Westrell, talsperson for Unibet, påpeker samtidig:

– Det er viktig å huske på at tipping er en form for underholdning og ikke en måte å forsørge seg på.

Se uttalelser om limitering fra tre ulike spillselskaper nederst i denne saken.

Foto: VG

IP-blokkering og sladding

For syv år siden startet Lotteritilsynet arbeidet med å stoppe pengetransaksjoner mellom internasjonale pengespillselskap og norske banker, men bettingbransjen har enkelt kunne omgå dette. Og fortsatt ruller det enorme mengder spillreklame over norske TV-skjermer, selv om norske myndigheter mener det er ulovlig.

– Her kan regjeringen gjøre mye, hvis de vil. Tilsynet bør kunne pålegge bankene å avvise transaksjoner til bestemte spillselskap, mener Grande.

Hva mener du: Skal du straffes hvis du vinner?

Der får han støtte av komitékollega Geir Jørgen Bekkevold (KrF), som også fremmet dette forslaget i Stortinget tidligere i vår. Grande fortsetter:

– For det første må vi få et effektivt forbud mot reklame. Mange land har IP-blokkering og sladding (av reklame). 16 EU-land har blokkering og ytterligere syv land vurderer å gjøre det samme. Videre bør regjeringen følge opp Hamar-utvalgets anbefaling om at Lotteritilsynet bør kunne kreve årlig rapportering fra bankene på transaksjoner til bestemte spillselskap og betalingsleverandører.