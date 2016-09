Sarah Louise Rung tok sin femte Paralympics-medalje

Sarah Lousie Rung tok i natt bronse på 50 meter rygg, og nådde dermed sin personlige målsetning for de paralympiske lekene.

På forhånd hadde 26-åringen satt seg som mål å ta fem medaljer i Rio, og det greide hun i natt, med én distanse igjen av mesterskapet.

– Jeg hadde som mål å ta fem medaljer. Det kunne ikke blitt bedre enn bronse i dag. Jeg er veldig fornøyd, sier Rung til NRK.

26-åringen hadde på forhånd signalisert at hun ikke regnet med å være i teten på distansen, men hun svømte likevel inn til tredje beste tid.

–Hun svømte veldig bra teknisk, hun har aldri svømt så bra før, sa trener Morten Eklund til NRK like etter løpet.

Gullet gikk til spanske Teresa Perales og sølvet til tsjekkiske Bela Trebinova.

50 meter rygg: 1. Teresa Perales, Spania, 43.03 2. Bela Tebiova, Tsjekkia, 44,51 3. Sarah Louise Rung, Norge. 45,40

Natt til fredag norsk tid ydmyket hun konkurrentene da hun vant gull på 200 meter medley med 20 sekunders margin. Gull ble det også på 100 meter bryst, og 26-åringen har dessuten sikret seg bronsemedalje på 200 meter fri og sølv på 50 meter butterfly.

De norske deltagerne har nå til sammen syv medaljer, og Rung alene har sikret seg mer edelt metall enn hele den norske troppen i OL forrige måned.

Sarah Louise Rung har drevet med svømming siden hun var liten, og valgte å fortsette etter hun i 2008 ble lam fra livet og ned etter det som skulle ha vært en enkel operasjon for å unngå en fremtidig skjevhet i ryggen.

I London for fire år siden tok Rung to gull og to sølv. Lørdag avslutter hun sitt andre Paralympics.