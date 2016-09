Paralympics-syklist døde etter velt

Hun ble forlatt av foreldrene i Sarajevo. Nå er Aida norsk gullhåp i Rio.

Lille Aida kom til verden i Sarajevo like før krigen brøt ut. Foreldrene følte trolig at de ikke ville klare å ta vare på henne. Hun ble forlatt på et sykehus i den bosniske hovedstaden. Den vesle jenta manglet venstre underarm og venstre fot.