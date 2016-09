Norge reddet av Rung i Paralympics

Kommentar Paralympics-folket kom atskillig bedre fra Rio-turen enn OL-troppen – men det meste handlet om én utøver.

Norge endte opp med tre gull, to sølv og tre bronse i Paralympics, og av disse tok altså Sarah Louise Rung to gull, én sølv og to bronse.

Hvis vi også tar med dressurrytteren Ann Cathrin Lübbe, som tok gull og sølv, så tok altså disse to syv av åtte norske medaljer.

GULL-EKVIPASJE: Ann Cathrin Lübbe og hesten Donatello. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Unge Andreas Bjørnstad tok den siste, og det betyr at svømmerne tok seks av åtte norske medaljer.

Som OL-troppen hadde Paralympics-deltagerne mål om å gjøre det bedre enn i London for fire år siden. Det endte opp med helt likt; 3-2-3 og åtte medaljer.

Sammenlignet med fire bronsemedaljer i OL, har Paralympics vært en brukbar norsk suksess. Det er også verdt å merke seg at ble tre 4.-plasser, blant dem til roeren Birgit Skarstein.

Likevel var det kanskje forventet at det skulle gå enda bedre. Ikke minst var det håp til at minst en av bordtennisspillerne, 2012-vinneren Tommy Urhaug og Aida Husic Dahlen, skulle ta medalje. Men nivået er høyt i bordtennis, og veien til medaljer er tøff. Det fikk begge de norske håpene merke.

Det er altså svømmerne, med Morten Eklund som trener, som har dratt lasset. Trolig er det ingen som har tatt integreringen av de funksjonshemmede i norsk toppidrett mer seriøst enn svømmeforbundet, og det har altså gitt resultater. Andre særforbund har utvilsomt noe å lære av svømming, for det skulle ikke være noen grunn til at det er enklere for dem enn for andre idretter. Her må idrettspresident Tom Tvedt presse på for at flere tar integreringen på alvor.

Norske medaljer i OL og Paralympics: Medaljer i OL: 4. Bronse (4): Håndballjentene, Stig André Berge, Olaf Tufte /Kjetil Borch og Kristoffer Brun/Are Strandli. Medaljer i Paralympics: 8. Gull (3): Sarah Louise Rung (2) og Ann Cathrin Lübbe. Sølv (2): Sarah Louise Rung og Ann Cathrin Lübbe. Bronse (3): Sarah Louise Rung (2) og Andreas Bjørnstad.

Selvfølgelig handler det også om hvilke ressurser handikapidretten får. For Paralympics-håp er det nok enda vanskeligere å hente inn sponsorkroner enn for andre. For utøvere som Skarstein, Urhaug, Dahlen og flere kan det handle om hvilken støtte de får til å satse videre mot Tokyo om fire år.

Fenomenet Sarah Louise Rung satte seg som mål å ta fem medaljer i Rio. Det klarte hun. Ann Cathrin Lübbe gjorde også mer enn vi kunne forlange med sine gull og sølv. Men den norske Paralympics-innsatsen var altså veldig avhengig av disse to. Det gir grunn til bekymring.