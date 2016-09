Krever alle detaljer etter dødsfallet som rystet Paralympics

Den iranske syklisten Bahman Golbarnezhad (48) døde i går av skadene han pådro seg under et landveisritt i Paralympics. Nå skal alle forhold rundt ulykken etterforskes.

Rio 2016, Den internasjonale paralympiske komité, politiet i Rio, medisinske myndigheter og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har alle gått sammen om å få alle detaljer på bordet rundt hva som skjedde da iranske Golbarnezhad døde etter en velt under landeveisrittet i Paralympics i går.

– Vi vil samle så mye informasjon som mulig, så raskt som mulig. Det vil ta noen dager, sier UCI-sjef Piers Jones.

En slik etterforskning var ett av to krav fra den iranske paralympiske komiteen - de ønsket Golbarnezhads kropp sendt hjem til familien, samt en full gjennomgang av hva som skjedde.

– Han var en familiemann



Gårsdagens landeveisritt gikk mellom Pontal og Grumari, og Golbarnezhads ulykke inntraff i en svingete utforkjøring underveis. Golbarnezhad mistet kontrollen, og stupte av sykkelen. Ifølge rapporter på stedet skal han ha slått seg kraftig i hodet, noe den ødelagte hjelmen hans skal ha vitnet om.

Etter fallet fikk han behandling på stedet, og raskt etterpå ankom en ambulanse for å frakte iraneren til sykehus.

RUTINERT: Bahman Golbarnezhad, her under gårsdagens ritt, før velten inntraff. Foto: , AP

Golbarnezhad var fremdeles i live da han ble hentet, men underveis fikk han en hjertestans. Like etter ankomst ved sykehuset i OL-byen ble han bekreftet omkommet.

Hendelsen har kastet en mørk skygge over et ellers strålende Paralympics. På en pressekonferanse i natt ble det redegjort for hva som hadde skjedd fra ulykken inntraff, og fram til Golbarnezhad til slutt døde.

– Bahman var en av de mest hardtarbeidende utøverne vi har hatt. Han hadde drevet med sykling i 12 år, og var en av våre beste syklister. Han var en familiemann. Han elsket familien sin, han elsket sønnen sin, sier lederen i den iranske paralympiske komiteen, Masoud Ashrafi ifølge The Guardian.

Offentliggjøringen av dødsfallet kom ikke før sent i går kveld norsk tid - arrangørene skal ha ønsket å informere både familien og resten av den iranske troppen før resten av verden fikk vite om tragedien.

– Dette er forferdelige nyheter og våre tanker og kondolanser går til Bahmans familie, venner og lagkamerater, såvel som til hele den nasjonale paralympiske komiteen i Iran, sier sjefen for Den internasjonale paralympiske komité (IPC), Philip Craven.

– Ingen nedskjæringer påvirket dette



Under nattens pressekonferanse ble det stilt spørsmål ved om ressursene var gode nok for å ivareta sikkerheten rundt løpet. I forkant av OL ble det hevdet at arrangørene av OL skal ha ført over midler fra budsjettet til Paralympics, og at det skal ha ført til nedskjæringer i deler av arrangementet.

IPC-sjef Craven tilbakeviser at det skal ha hatt noe med saken å gjøre.

– Ingen nedskjæringer påvirket dette. Ambulansen kom etter få minutter, og den hadde alt innen det nyeste utstyret. Både en lege og en sykepleier var til stede.



UCIs sportssjef Piers Jones forsvarte selve løypen og mener den ikke var for krevende.

– Alle syklistene her er erfarne syklister. Det er tatt høyde for at utøverne har ulikt nivå av funksjonalitet.

Golbarnezhad deltok i klassen «C4-C5». som er for utøvere med begrenset funksjonsevne i armer, ben eller overkropp, men som likevel kan bruke normale tohjulssykler. Iraneren hadde amputert venstre bein etter skader som han fikk under krigen mellom Iran og Irak på 1980-tallet.

Den iranske troppen ble i går samlet i utøverlandsbyen i Rio, og nasjonens flagg ble senket til halv stang. I dag skal Golbarezhads kropp fraktes til hjemlandet, og under avslutningsseremonien vil det bli holdt ett minutts stillhet.