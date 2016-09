Arrangør-skandale - men Rung lot seg ikke stoppe: nytt gull i Rio

Sarah Louise Rung (26) ydmyket konkurrentene, håvet inn et nytt gull - og er nå oppe i fire medaljer i Paralympics.

Men starten på 200 meter medley ble utsatt i bortimot én time natt til fredag på grunn av en teknisk feil på Rio-bassenget.

Strømmer i vannet i bane seks stoppet finalen. Arrangørene måtte justere maskinene som sørger for at bassenget er som det skal være.

– Først trodde jeg det skyldtes en badehette. Jeg prøvde å ikke la det påvirke meg. Det var lenge å sitte stille, men det gikk greit, sa den norske svømmehelten til NRK etter gullet.

– Dette grenser til skandale, sa NRK-ekspert Hans Jacob Stoebner på direkten.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sa trener Morten Eklund.

200 meter medley: 1. Sarah Louise Rung, Norge 3,15,83. 2. Teresa Perales, Spania 3,36,14. 3. Inbal Pezaro, Israel 3,38,20.

– Det var småbølger i bane seks, uten at det var noen i vannet, fortalte onsdagens bronsevinner Andreas Bjørnstad til NRK.

Rung og konkurrentene satt klare på bassengkanten da de plutselig fikk beskjed om å bevege seg tilbake til «call room» igjen.

Til slutt kom de likevel i gang - på Rungs favorittdistanse 200 meter medley. Da startsignalet endelig gikk, var rogalendingen som ventet i en klasse for seg.

– Jeg er fornøyd med at jeg klarte å nullstille, sa 26-åringen.

Mens hun på de korteste distansene har en ulempe ved at hun starter i vannet - mot konkurrenter som stuper i bassenget, har hun god tid til å svømme fra konkurrentene på en 200 meter. Natt til fredag imponerte hun særlig på bryst-delen. Hun svømte fortere enn hun noen gang hun har gjort på distansen - og avstanden ned til sølvvinneren Teresa Perales var på over 20 sekunder.

MEDALJEGROSSIST: Så glad var Sarah Louise Rung etter gullet på 200 meter medley natt til fredag. Foto: Sergio Moraes , Reuters

Sarah Louise Rung har nå to gull, én sølv og én bronse i Rio-bassenget. Hun har to distanser igjen i Paralympics.

– 50 meter rygg er neste - og det er ingen favorittdistanse. Jeg skal gjøre mitt beste. Så er det avslutning med 100 meter fri lørdag.

– Hun holdt hodet kaldt etter utsettelsen, fastslo trener Morten Eklund til NRK etter medleygullet.

– Hun behersker alle fire svømmeartene, og det er bra at hun er en god brystsvømmer. Den tar lengst tid på medley.

I London for fire år siden ble Rung nummer to på denne distansen. Natt til fredag revansjerte hun seg.

Søndag vant hun kvalifiseringen på 100 meter bryst med ni sekunder og vant senere på dagen et suverent gull i Paralympics.

Rung har hatt to konkurransefrie dager og er klar for en tøff avslutning av lekene. I forsøket tidligere på dagen torsdag var hun hele 18 sekunder foran den nest beste svømmeren.

Sarah Louise Rung har drevet med svømming siden hun var liten, og valgte å fortsette etter hun i 2008 ble lam fra livet og ned etter det som skulle ha vært en enkel operasjon for å unngå en fremtidig skjevhet i ryggen.

Treneren satte hardt mot hardt: Skal vi dra hjem i kveld?

I London for fire år siden tok Sarah Louise Rung to gull og to sølv. Lørdag avslutter hun sitt andre Paralympics.