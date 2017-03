Påtalenemnda henlegger saken mot Johaugs lege Fredrik Bendiksen

Påtalenemnden henlegger saken mot Fredrik Bendiksen i forbindelse med Therese Johaug-dommen.

Det bekreftes i en pressemelding fra Antidoping Norge.

– Saken knyttet til Fredrik Bendiksens mulige overtredelse av dopingreglene er henlagt. Årsaken til henleggelsen er at han etter påtalenemndens vurdering ikke har utvist forsett, og at skyldkravet derfor ikke er oppfylt, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær.

Grundig gjennomgang



Antidoping Norge anket ikke Therese Johaugs dom på 13 måneder for å ha testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Nå har de bestemt seg for å henlegge saken mot tidligere landslagslege i langrenn, Fredrik Bendiksen.

I henhold til NIFs lov og World Anti-Doping Code er det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode et regelbrudd. Hvilket krav som stilles til skyldgrad, fremkommer imidlertid ikke av regelverket.

Etter en grundig gjennomgang av saken og tilbakemeldinger fra WADA har påtalenemnden besluttet at saken mot Bendiksen henlegges, heter det i pressemeldingen.

– Bendiksen mente å behandle sårskaden som Therese Johaug pådro seg på høydesamling i Italia. Påtalenemnden har ikke funnet det bevist at Bendiksen forskrev clostebol i den hensikt å tilføre Johaug et dopingmiddel, eller at han så det som en mulighet, sier Kiær.

I påtalenemndens arbeid med saken har det vært vesentlig å klargjøre hvilken skyldgrad som kreves for å kunne hevde at det er et regelbrudd når det er snakk om å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode.

– Fredrik Bendiksen har gjort en feil, men dopingbestemmelsene og World Anti-Doping Code rammer ikke uaktsom overtredelse av reglene når det gjelder støttepersonell. Dette er presisert av WADA overfor Antidoping Norge, sier Kiær.

