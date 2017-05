Orienteringsprofil åpen om spontanabort

Orienteringsløper Anne Margrethe Hausken Nordberg (41) spontanaborterte rett etter at hun løp Tiomila i Göteborg i slutten av april. Nå forteller hun om opplevelsen i sin egen blogg.

– Det er jo klart at jeg vrenger sjelen mi litt her. Jeg måtte sette meg ned og skrive alt det jeg hadde opplevd, men ville ikke publisere det med en gang. Min største bekymring var at det var «too much information», for det er jo en del detaljer der, sier Hausken Nordberg til VG.

Men i går kveld tok hun motet til seg. Etter å ha konferert med ektemannen Anders Nordberg, også han orienteringsløper på toppnivå, publiserte hun bloggen der hun forteller om det som rammet paret i slutten av april.

De har to barn sammen fra før, og nå var hun ni uker på vei. En ultralydundersøkelse 27. april viste at fosteret hun bar på var livløst, og hun fikk beskjed om at kroppen kom til å «rydde opp» selv.



«Ærlig talt: Spontanabort er noe griseri. Er det fordi det handler om kvinner og blod at dette er så tabubelagt? Eller er det fordi det er for privat å innrømme at man har forsøkt å få barn? Det er vel ikke akkurat breaking news at par i fruktbar alder sysler med sånt.» skriver Hausken Nordberg i bloggen.



«Dette er nok mye enklere å leve med for oss som har to friske barn allerede, enn for par som prøver å få sitt første barn. Jeg føler virkelig med dem som må gjennom dette i en slik situasjon, og kanskje flere ganger. Men etter ti dager med forvarsler, kjentes det for meg aller mest som en lettelse da det endelig skjedde.».

TOPPIDRETSPAR: Anne Margrethe Nordberg Hausken og Anders Nordberg (t.v.) avbildet i forbindelse med et verdenscupløp på Siggerud i 2008. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Responsen har vært stor, og når VG snakker med Hausken Nordberg er hun lettet.

– Jeg har sett at mange har delt sine egne erfaringer på Facebook, og jeg tror dette blir lettere om man er åpen om det, sier 41-åringen som fikk luftet tankene med en halvannen times løpetur i myrene i Estland der hun forsøker å finne formen.

– Det har vært en stor lettelse å få det ut. Det har vært mange hvite løgner de siste ukene, og det koster mye krefter. Hvis kroppen og hodet ikke fungerer, så er det vanskelig å prestere, forklarer Hausken Nordberg.

Nå satser hun for fullt på å komme seg til VM i Estland i juli.

– Jeg har et stykke frem til jeg er i VM-form, men det kan gå. Jeg er såpass rutinert at jeg klarer å peile inn en formtopp, så jeg tror dette skal gå, sier veteranen som tok individuell bronse og stafettgull i fjorårets VM.

For seks år siden ble det mye oppmerksomhet rundt Hausken Nordberg som løp nattorientering da hun var gravid i åttende måned.

Hausken Nordberg har en meget solid orienteringskarriere å vise til. Hun har blant annet to EM-gull og fire VM-gull, tre på stafett, å vise til.

– Hvor lenge skal du fortsette karrieren?

– Det vet jeg ikke helt. Det er et VM i Østfold i 2019, og man skal aldri si aldri. Nå er det bare to år igjen, og det kan hende jeg satser. Det er et fantastisk terreng, og jeg tror Norge kan arrangere et arrangere et fantastisk mesterskap. Der vil jeg gjerne være med som utøver, eller i en annen rolle.

PS! Ektemannen Anders, som også er trener for Nydalen, har blant annet tre VM-sølv.