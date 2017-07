Forsvarte VM-gull i «jungel og sumpmyrer»

Olav Lundanes (29) mener det er tre årsaker til at han for første gang klarte å forsvare sitt VM-gull på langdistanse: Han er blitt eldre og smartere - og han flyttet til Finland.

– Da jeg vant i fjor, tenkte jeg umiddelbart at jeg skulle forsvare gullmedaljen «neste år». Det har jeg tenkt tidligere også. Men da har jeg kjørt meg i senk. Denne gangen har jeg klart å balansere treningen bra, sier Olav Lundanes til VG.

Olav Lundanes Født: 11. november 1987 VM-gull: 2010: Langdistanse i Norge 2012: Langdistanse i Sveits 2014: Mellomdistanse i Italia 2016: Stafett og langdistanse i Sverige 2017: Langdistanse i Estland

Han påpeker at hans første VM-gull for syv år siden er det mest spesielle. Det var så emosjonelt. Han hadde drømt om det siden han var «liten gutt».

– Men dette er første gang jeg har forsvart et VM-gull. Det er jeg veldig fornøyd med. Jeg er blitt eldre og smartere, forklarer han.

Årsak nummer tre kommer vi tilbake til.

Bom fast

VM-seieren i Estland tirsdag er hans fjerde i karrieren på langdistanse.

Han og Leonid Novikov «åpnet hardt», Lundanes var til slutt ett minutt og 50 sekunder foran russeren på 2. plass – etter 17 kilometer og 105 minutter i det ekstremt krevende terrenget i Estland.

– Det er som en jungel med sumpmyrer. Det er det tøffeste terrenget jeg har konkurrert i. Jeg tror alle gruet seg foran løpet. Man må være sterk i hodet, for det er lett å tenke at «dette går elendig», forklarer Olav Lundanes.

– Tenkte du det underveis?

– Ja, det var et par øyeblikk at jeg tenkte «nå står jeg bom fast». Jeg følte meg veldig bra fysisk og mentalt, men jeg har aldri følt meg mer sliten etter et VM-løp noen gang – når det har gått bra, svarer Olav Lundanes.

På grunn av den tette vegetasjonen og dårlig sikt, måtte han bruke kompasset uvanlig aktivt. Det er mentalt krevende. Å hele tiden skulle trekke «bena opp fra myren» er selvsagt fysisk utmattende.

Går i null

I fjor høst flyttet Olav Lundanes til Finland; suksess-årsak nummer tre.

Der har han løpt for klubblaget Paimion Rasti og trent sammen med de beste finske orienteringsløperne, og en franskmann av samme kaliber. Olav Lundanes sier det har vært veldig bra, med tanke på «omgivelsene» og at terrenget der er tilnærmet likt det VM-løypa rett over Finskebukta ville by på.

Men altså ikke helt likt.

Olav Lundanes har ligget på treningsleir i Estland – i terrenget rundt VM-området – i seks uker siden i fjor høst. Oppkjøringen til mesterskapet har han finansiert ved hjelp av Olympiatoppens toppstipend på 120.000 kroner, samt økonomisk støtte fra sin finske klubb etter konkurranseseirer.

– Stipendet har vært alfa og omega de siste åtte årene. Med økonomisk støtte fra min finske klubb, og gode resultater, går det (økonomiske) i null. Nå betyr det at jeg kan satse for fullt neste sesong, sier Olav Lundanes.

– I Finland?

– Ja, jeg vil bo der ett år til. Så flytter jeg hjem igjen for å forberede meg til VM i Norge i 2019. Jeg skal satse til over VM på hjemmebane. Så får vi se hvordan hode og kropp fungerer etter det, svarer Olav Lundanes etter sin femte individuelle VM-seier.