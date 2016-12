Olsbu med to V75-bankere på Forus

VGs travekspert Anders Olsbu lar både Tekno Odin og Global Supremacy stå ugarderte i V75-omgangen på Forus.

– Tekno Odin har aldri vært bedre. I høst har han vært helt rå. Tjomsland-traveren står nå med åtte strake seirer og har kun tapt en gang på sine 13 siste starter. Er formen bevart spør han ingen om seieren, sier Olsbu.

Sjansebankeren er Hamre-traveren Global Supremacy.

– Global Supremacy innledet med fire strake seirer for Frode Hamre, men i sine to siste starter har hun måttet nøye seg med annen bak formsterke Charisma K.W. Da har hun måttet gjøre mye av grovjobben selv og har falt med flagget til topps. Står sjanseartet til spormessig, og Hamre vil sjanse på et ryggløp denne gang, for å angripe for fullt på siste bortre. Klaffer det med løpsopplegget, kan hun bli tung å stå i mot til slutt. Den lange distansen skal hun takle.

• Nøkkelkusken og kuskekommentarer

V75-1 2060 m (volte):

8 TEKNO ODIN

2 Kleppe Slauren

7 Smedheim Solan

5 Ulsrud Tea

6 Moe Svarten

3 Vertigo Prins

4 Elmer

1 Alsaker Piril

9 Tin Tveiten



Favoritten:

Tekno Odin har aldri vært bedre. I høst har han vært helt rå. Tjomsland-traveren står nå med åtte strake seirer og har kun tapt en gang på sine 13 siste starter. Sist på Gävle i Sverige feilet han kort et par ganger på startsiden, likevel var han helt overlegen etter å ha overtatt føringen midtveis. Gangen for var han helt overlegen i Vintillatravet tross dobbelt tillegg over stayerdistanse. Var nede på 1.18-tallet i de to foregående startene og gikk 1.19,1 full vei gangen før. Er formen bevart spør han ingen om seieren.



Outsiderne:

Smedheim Solan har vært radikalt forbedret i sine to starter i Hamre-regi. Første gang ut holdt han unna for Lome Brage, men kunne ikke true sistnevnte fra tet sist. Var likevel tapper toer. Skal regnes blant de tre igjen.

Ulsrud Tea går gode løp hver gang. Er først og fremst trippelaktuell.



Luringen:

Kleppe Slauren var solid som treer sist, dog klart slått av Tekno Odin. Men denne gangen står han 20 meter bedre til. Er nå tilbake i Kjetil Djøselands varetekt og slipper lang reisevei. 7-åringen står spennende til på strek og skal ha en meget god trippelsjanse, selv om han kommer ut etter et par måneders pause.



Startsiden:

Alsaker Piril er bra fra start. Slipper trolig til Kleppe Slauren om han blir offensivt kjørt. Elmer og Vertigo Prins er heller ingen sinker, om de løser som best fra start.



V75-2 2040 m (volte):

6 VESTPOL HEBE

15 ORIOLA

11 VALLE TIRIL

10 TUXI FRØYA

12 Jerkla O.K.

3 Sedna G.L.

1 Timona Ø.K.

14 Sindy Løper

2 Stensvik Adele

13 Vertigo Lotta

7 Manni Kvikka

5 Frøya Lill

4 Kringelandester

8 Valle Indianna

9 Gjerde Tora



Favoritten:

Vestpol Hebe får et knepent vinnertips. Stort sett er det vinn eller forsvinn for 4-årshoppa. Hun er veldig usikker, spesielt innledningsvis. Klarer Høitomt kunststykket å få henne feilfritt rundt, kan hun vinne.



Outsiderne:

Oriola feilet seg bort sist. Går stadig gode løp, men har hele 60 m tillegg. Men feilfritt og uten for mange skjær i sjøen, kan det gå veien.



Luringen:

Valle Tiril har feilet seg bort i sine to siste starter. Nest sist feilet hun bort en topplassering i en V75-finale på Bjerke, hvor Gunda vant foran Frøken Fakse. Langt enklere i mot nå.



Startsiden:

Timona Ø.K. og Stensvik Adele er flinke ut.



V75-3 2550 m (auto):

12 GLOBAL SUPREMACY

10 S.J.'s Victoria

11 Quality Q.C.

8 Black Credit

4 Lucky Princess

9 On Stride

5 Silas Hovmand

6 Fight On Line

1 Lucky Coral

3 Gin'n Tanic

2 Waikiki Man

7 Chad Boko



Favoritten:

Global Supremacy innledet med fire strake seirer for Frode Hamre, men i sine to siste starter har hun måttet nøye seg med annen bak formsterke Charisma K.W. Da har hun måttet gjøre mye av grovjobben selv og har falt med flagget til topps. Står sjanseartet til spormessig, og Hamre vil sjanse på et ryggløp denne gang, for å angripe for fullt på siste bortre. Klaffer det med løpsopplegget, kan hun bli tung å stå i mot til slutt. Den lange distansen skal hun takle.



Outsiderne:

S.J.'s Victoria var ikke mye slått av Global Supremacy sist og Facebook N.L. gangen før. Tredje sist kom hun sterkt tilbake etter hinder til fjerde bak Alwaysinblackpedia, Netherlee's Dream og Saturday Mornings. En seier er like om hjørnet, og vi ser ikke bort i fra at hun kan yppe seg mot favoritten.



Luringen:

Lucky Princess avsluttet flott til annen bak Twain Bi sist. Hoppa er kjapp ut og vokser en klasse i front. Hun har holdt unna på distansen før tross en 1.12-åpning. Landet på 1.15,2 da. Kan lede lenge om hun kommer seg foran, men det jakter noen gode bakfra. Uansett trippelaktuell.



Startsiden:

Lucky Pruincess stikker trolig til tet.



V75-4 1600 m (volte):

8 WINMECREDIT

9 I'M THE ANSWER U.S.

3 BRIXTON U.S.

1 TWAIN BI

6 Sejr Gammelsbæk

7 Ready Eddie

10 Apollo Hornline

11 Deep Sea Dream

4 Touch My Shadow

5 Space Bee

2 Touch Of Babe



Favoritten:

Winmecredit nekter å være utenfor trippelen. I sine to siste starter har han avsluttet flott og knepet tredjeplassen oppunder mål. Møter enklere lag her, slipper å møte B.B.S. Sugarlight, Nahar og Fire To The Rain nå. Men et trangt fjerdespor på tillegg trekker ned. Hamre-traveren vil nok havne blant de siste fra start. Og blir det labert tempo i front kan det bli for langt frem. Han skal uansett regnes på trippelen, som han har vært på i hele 26 av sine siste 27 starter, noe som er helt formidabelt.



Outsiderne:

Brixton U.S. fullførte godkjent til tredje fra tet etter pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. I sin siste start før pausen var han overlegen på 1.14,0 full vei. Er kjapp fra start og kan han klare å overfly Twain Bi, kan han lede hele veien. Skal uansett regnes feilfritt og på sitt beste.



Luringen:

I'm The Answer U.S. er skikkelig på gang igjen. Han var helt på høyde med Winmecredit etter et smygløp i fjerde innvendig i løpet hvor Patricia Hastrup speedet ned B.B.S. Sugarlight på streken sist. Vallaken er kjapp fra start og kan få en fin posisjon direkte. Viser han seg fra sin beste side, skal han ikke avskrives, selv i seierssammenheng.



Startsiden:

Twain Bi og Brixton U.S. kjører om føringen.



V75-5 2040 m (volte):

2 G. JERKEN

3 KRINGLERS VIKTOR

6 TROLL T.

10 Høvåg Ask

14 Bjørkeviking

12 Lyn Victor

13 Art Miklagard

15 Vesle Maia

5 Gyri Gutten

11 Pensjonen

9 Ailo

7 Sangvikskongen

8 Gam Jarl

1 Åspe Mix

4 Beck Odin



Favoritten:

G. Jerken er ubeseiret på sine fire starter hittil i karrieren. Har vunnet lett hver gang og har mye mer inne. Skal regnes med en god vinnersjanse.



Outsiderne:

Troll T. har vært god til to strake seirer. Sist var han overlegen fra tet. Klaffer det litt fra tillegg, kan han være med i striden igjen.



Luringen:

Kringlers Viktor fikk ikke skikkelig feste nest sist. Sist fullførte han bra til femte fra dødens i DNTs høstfinale. Vant fire av fem før de to løpene og kan yppe seg på sitt beste.



Startsiden:

G. Jerken og Kringlers Viktor kjører nok om teten.



V75-6 2040 m (auto):

5 INTO THE SUN

3 MASSIVE ATTACK

1 SKYFALL

4 PUCE TANIC E.

8 FRASCATI B.R.

2 Millrain

11 Thai Profit

12 Ms. Quaker Force

7 Zolita R.S.

6 Whatawinner S.S.

9 Bernardo Halbak

10 Løb Jr.



Favoritten:

Into The Sun har vunnet tre av sine fire starter hittil i karrieren. Tapet kom i Kriterie-kvalifiseringen, hvor han feilet like etter start. Ellers har han vunnet veldig lett hver gang, sist fra dødens. Er flink fra start, men viste sist at han også tåler å gjøre grovjobben selv.



Outsiderne:

Skyfall har vært meget bra i sine to siste starter, hvor han har vunnet lett. Morten A. Pedersen vil forsøke å forsvare sporet. Klarer de det, uten at åpningen blir for tøff, kan de muligens holde unna. Men motstanden er klart skjerpet denne gangen.



Luringen:

Massive Attack gjorde det veldig bra som 2-åring i fjor og tapte kun for Dixi Sisu, dog klart, i sin siste start da og travet radige 1.16,4. Har gått ett løp tidligere i år. Da ble han femte mot gode hester som Shotproof, Chipovber S.S. og Chief Orlando i Sørlandets 3-årscup. Nå kommer han ut etter operasjon, snaue åtte måneders pause og i regi av Pål Buer. Hesten rapporteres fin i trening og er en stor outsider på direkten.



Startsiden:

Alle i første rekke kan åpne bra. En av de tre innerste eller Into The Sun kan muligens sitte i tet.



V75-7 2040 m (volte):

13 ALWAYSINBLACKP.

6 MAKSI AMOUR

1 ALBERTE HASTRUP

7 Xantippe

5 Ursula D.

12 Netherlee's Dream

14 Nikka Broline

15 Conrads Elsa

11 Luck Follows Me

9 Last Tsambika

8 Lady Frecel

3 Eck Black Attack

10 Talenti Rosso

4 Grace Classic

2 Petite Oiseau



Favoritten:

Alwaysinblackpedia går gode løp hver gang. Var solid treer fra dødens sist og tapte annenplassen knepent for Netherlee's Dream som fikk lifte med i lederrygg. Patricia Hastrup vant. Hamre-traveren tåler å gjøre jobben. Kan runde alle tross 40 m.



Outsiderne:

Alberte Hastrup er usikker, men har kapasitet til å kjempe i toppen på sitt beste. Hun er kjapp fra start og står fint til spormessig.



Luringen:

Maksi Amour var overlegen fra tet både sist og tredje sist. I en hoppe-Derby-kvalifisering tapte hun kun for gode Charisma K.W., dog klart. I finalen ble det galopp direkte og game over. Hun er kjapp fra start og klarer hun å overfly Alberte Hastrup, kan det holde inn.



Startsiden:

Maksi Amour og Alberte Hastrup kjemper om føringen. Ursula D. skal heller ikke avskrives helt.