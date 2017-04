Vestlandet melder seg på i OL-kampen

Næringslivs- og idrettstopper jobber for å få et såkalt fjord-OL til Vestlandsbyene Bergen, Stavanger og Voss.

Målet er å få vinter-OL til Vestlandet i 2030. Det kommer frem kun dager etter at VG skrev om at Lillehammer utreder en ny OL-søknad.

– At Lillehammer også tenker på det er bare positivt, men jeg synes vi har et bedre og mer spennende prosjekt med OL i Bergen, Stavanger og Voss, sier tidligere Voss-ordfører Bjørn Christensen til Bergensavisen.

Det er kombinasjonen av Bergen og Stavangers storbykapasitet og potensialet for etterbruk i Voss, som skal sørge for at trioen skal være et attraktivt alternativ.

– Det er ingen tvil om at Bergen og Stavanger trenger anlegg. Og Voss får en mulighet til å utvide sine. Et OL på Vestlandet har liksom vært utenkelig, men vi trenger anlegg i alle deler av landet, ikke bare på Østlandet, sier Christensen videre.

– Kan fort fremkalle et smil



Voss idrettsråd har nylig fått en rapport fra Opus som ser på om ideene kan bli realitet.

Rapporten påpeker blant annet følgende:

– Ideen om å arrangere et vinter-OL i to byer uten særlig vinteridrettstradisjoner, med unntak av skøyter og ishockey, kan fort fremkalle et smil.

Det vil imidlertid ikke tas opp politisk med det første. Torsdag 6. april er det idrettsrådsmøte i Bergen, men styreleder Terje Valen sier at OL-interessen ikke vil være et tema der.

– Vi er bare blitt informert om rapporten, og må følge normal prosedyre. Det er tre steder og tre idrettsråd involvert, og spørsmålet er hvordan alle stiller seg. Det må vi styrebehandle, og det kan ikke komme en seriøs avgjørelse på det på så kort tid, sier Valen til BA.

VINTER-OL? Bergen er en av tre byer som leker med tanken om å arrangere vinter-OL. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Lunken politisk stemning til Lillehammer-søknad

VG skrev tirsdag om at Lillehammer kommune har brukt 300.000 kroner på en rapport som skal se på byens styrker og svakheter ved en eventuell OL-søknad i 2026 eller 2030.

Den politiske viljen til en ny runde med OL-søknad, etter dragkampen mellom Oslo og Tromsø for noen år siden, er laber.

– Jeg tror vi må sette en fot i bakken her, sa Anette Trettebergstuen til VG.

– Det er kort tid siden to opprivende OL-runder, som begge endte med havari. Idretten ble ganske kjørt. Jeg setter pris på initiativet, men vi må starte i riktig ende: Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at «dette vil vi» før man setter i gang, sier Ap-politikeren videre.