Toppidrettssjefen vil ikke si hvor mange OL-medaljer Norge KAN ta

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Toppidrettssjef Tore Øvrebø vil ikke si noe om hvor mange medaljer Norge med absolutt full klaff kan ta i Pyeongchang om ett år.

– Hvis alt klaffer for oss og alle de andre bommer, vil vi ta mange medaljer, svarer Tore Øvrebø – med trykk på mange – på VGs spørsmål om hvor mange OL-medaljer norske utøvere optimalt sett kan ta i februar 2018.

– Nå sa du ikke noe antall?

– Jeg vil ikke si hvor mange, svarer Øvrebø.

Han påpeker imidlertid at hvis utøvernes drømmer og målsettinger hadde vært lagt til grunn for Olympiatoppens offisielle målsetting, «ville vi fått et helt annet tall».

– Er de blitt bevisstgjort eller instruert med hensyn til ikke å snakke for høyt om gull?

– Det er en del av de mentale forberedelsene å diskutere seg gjennom sånne ting. Noen blir bedre ved å si at de skal ta gull, andre har godt av å være klar over at de skal levere opp til det de har sagt. Det kan være feedback som «i mai sa du gull, hva sier du nå» – etter at de har fått vondt i kneet og det ikke går så bra med kona, svarer toppidrettssjefen og smiler.

Under en presentasjon på Olympiatoppen i Oslo torsdag formiddag sa han i alle fall at målet i Sør-Korea neste år er 30 medaljer. I Sotsji for tre år siden endte antall medaljer til norske utøvere på 26, hvor av 11 gullmedaljer, fem sølv og 10 bronsemedaljer.

Det kan bli flere, avhengig av hvordan oppryddingen etter McLaren-rapporten om systematisk russisk juks ender.

Norges idrettsforbund har også et tingvedtak på at Norge skal være blant de tre beste nasjonene i vinter-OL. I Sotsji ble de nummer to, bak Russland. I Salt Lake for 15 år siden toppet Norge medaljestatistikken. Norge har vært utenfor topp tre bare tre ganger i vinter-OL siden Calgary i 1988.

Koster 25 millioner



Suksessen i Salt Lake var imidlertid kostbar: 39 millioner kroner ifølge en oversikt Øvrebø og Olympiatoppens vinteridrettssjef, Helge Bartnes, la frem torsdag. Prislappen for 26 medaljer i Sotsji var 13,5 millioner. Lekene i Pyeongchang har et Olympiatoppen-budsjett på 25 millioner.

– Det arbeidet som foregår nå og fremover vil være avgjørende for om målsettingene vil vippe inn. Vi ligger godt an i forhold til andre nasjoner, sier Tore Øvrebø.

Når det gjelder det siste, sikter han til innkvartering og logistikk.

Utgangspunktet for målsettingen 30 medaljer er en «topp medaljehøst» på 90 medaljer. Erfaring tilsier at det i virkeligheten ender på en tredel, altså 30 for Norges del.

Norge vant 26 medaljer i Lillehammer-OL. Da var det 61 medaljeøvelser. I Sotsji var det 98. I Sør-Korea neste år er det 101 totalt. Parallellslalåm i snowboard er ute av OL-programmet. Inn er kommet Big Air i snowboard.

Pluss skøyter fellesstart, alpint lag mixed, curling mix.

Kunstløp og skeleton?



– Med 30 medaljer er vi i samme divisjon eller på samme nivå som i Sotsji. Men det er mulig å ta medaljer i flere øvelser. Alpint er på vei opp, spesielt når det gjelder jentene. Langrenn er sterke, og skiskyting. Det som påvirker mest, er de med flest medaljekandidater. Hvis de bommer vil dette (30 medaljer) være urealistisk høyt, sier Tore Øvrebø.

Innledningsvis i sin presentasjon sa ha at punkt en i Olympiatoppens målsetting er «Best forberedt», dernest at det har vært usikkerhet knyttet til de beste med Aksel Lund Svindals skade og «diverse ting som har skjedd i langrenn».

– Men det er kommet til nye topp åtte kandidater, tilføyer han.

Norge vil ha utøvere i 10 til 13 grener i Sør-Korea 2018, avhengig av hvor vidt kunstløpere, skeleton og kulekjøring (Hedvig Wessel) kvalifiserer seg.

PS! Paraidrettssjef har Cato Zahl Pedersen som mål at Norge skal ta syv medaljer i Paralympics, og at Norge skal være blant de 10 beste nasjonene – litt avhengig av Russlands deltagerskjebne i Paralympics.