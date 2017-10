IDRETTENS HUS (VG) Idrettspresident Tom Tvedt støtter Olympiatoppen-sjef Tore Øvrebøs millionkrav til «livsopphold» for blakke toppidrettsutøvere, men han vil ikke at de skal lønnes av staten – slik det gjøres i andre nasjoner.

– Ingen mennesker blir bedre av å være blakk, heller ikke toppidrettsutøverne våre. De som ønsker å ta gull i fremtiden må ha bedre rammevilkår enn de har i dag, svarer idrettspresident Tom Tvedt konfrontert med toppidrettssjef Tore Øvrebøs påstand om at mange av Norges toppidrettsutøvere har så dårlig økonomi at de vurderer å droppe satsingen på å vinne internasjonale medaljer.

– Det er helt reelt. Det er utøvere som sier at de er blakke. Det er ikke noe jeg finner på, og det er ikke slik det skal være. Vi må hjelpe flere til å stå i toppidretten, slik at de ikke må slutte fordi de er blakke, sier Tore Øvrebø.

Mye dyrere i Sør-Korea

Norges idrettsforbund la mandag frem søknaden om tippemidler for 2018. Totalt er den på drøyt 738 millioner kroner. For 2017 ble Norges idrettsforbund tildelt 684 millioner.

Mer til særforbundene Grunnstøtten fra spillemidlene til NIF sentralt og regionalt var i 2017 på 130 millioner, en reduksjon på 17 millioner sammenholdt med søkte midler (147 mill.). For 2018 søker NIF om 137,5 millioner kroner. «NIF sentralt» søker om 25 millioner. Det er marginalt mindre enn tildelingen for 2017 – og syv millioner mindre enn det NIF søkte om til denne posten for 2017. NIF vil at særforbundene skal tildeles nesten 170 millioner for 2018. Det er ni millioner mer enn de faktisk søkte om og ble tildelt for 2017. Toppidretten bør få 170 millioner for 2018, mener NIF. For 2017 ble Olympiatoppen tildelt 145 millioner kroner. Summen i søknaden fra NIF var den samme.

NIF har bedt om 170 millioner til toppidretts-organet Olympiatoppen. Det er en økning på 25 millioner sammenlignet med søknad og tildeling for 2017.

Økte kostnader for OL 2018 (Pyeongchang), 2020 (Tokyo) og 2022 (Beijing) i Asia er én årsak til det kraftige behovshoppet.

Norge sendte rundt 100 utøvere, pluss ledere, til Sotsji-OL for snart fire år siden. Det kostet 11 millioner. Samme antall til Sør-Korea i februar 2018 vil koste 18 til 20 millioner. Prislappen for Paralympics samme sted vil havne på.

Årsak to til Olympiatoppens behov for 25 millioner mer sammenlignet med 2017-tildelingen: 30 toppidrettsutøvere og medaljehåp trenger 10 til 18 millioner til «livsopphold».

Ifølge toppidrettssjefen er dette utøvere, de fleste innenfor sommeridrettene, som bor hjemme hos mor og far og livnærer seg på studielån.

– Prekær situasjon

Han nevner kappgjenger Håvard Haukenes (27) og roer Kristoffer Brun (29) som eksempler. Haukenes må bo på «gutterommet» for å ha råd til å satse på å vinne OL-, VM- og EM-gull, mens Brun foran Rio-OL i fjor måtte be Øvrebø om forskudd for å få endene til å møtes.

– Det er ikke snakk om formuesoppbygging. Det er ikke de rike utøverne som skal bli rikere. Det er utøverne som ikke har penger som skal få til livsopphold, understreker Tore Øvrebø.

Han mener det nærmest er livsnødvendig for norsk toppidrett å få penger til denne nye ordningen umiddelbart. Øvrebø sier at situasjonen er prekær.

– Spørsmålet er om Norge vil toppidrett, spissformulerer toppidrettssjefen.

Hvis staten ved kulturdepartementet innfrir NIFs søknad om spillemidler for 2018, og Olympiatoppen får 170 millioner, vil toppidrettssjef Tore Øvrebø at fra 10 til opp mot 18 millioner skal fordeles av respektive særforbund til toppidrettsutøvere etter behovsprøving.

Ikke i form av ordinær lønn, men på et vis som sikrer utøveren livsopphold hvis vedkommende for eksempel har familie.

Statslønn med komplikasjoner

På spørsmål om hvor mye som trengs til livsopphold for en toppidrettsutøver, svarer toppidrettssjefen 400.000 til 500.000 kroner. Han ønsker at Olympiatoppens tradisjonelle resultatregulerte stipendordning skal bestå: A-stipend 120.000, B-stipend 70.000 og utviklingsstipend 60.000.

Idrettspresident Tom Tvedt sier til VG at han «ser mer og mer» at toppidrettsutøvere i utlandet blir lønnet av staten eller utenom selve idrettsorganisasjonen. Hvis norske toppidrettsutøvere var blitt lønnet av staten, på lik linje med kulturarbeidere, ville de – i motsetning til under nåværende stipendordning – tjent til pensjon i løpet av karrieren.

Han mener imidlertid at statslønnede utøvere ikke er veien å gå til en konkurransedyktig bredere norsk toppidrett. Tvedt tror et tettere samarbeid mellom idretten og utdanningsinstitusjonene er lurere, slik at utøverne får seg en utdannelse som vil gi lettere tilgang til jobb etter karrieren, sammen med dagens stipendordning og en eventuell «livsopphold»-ordning.

– Det er mange komplikasjoner med statslønn, selv om det ikke bare er minuser. Men vår modell med stipender fra Olympiatoppen og støtte fra særforbundene vil være den beste. Jeg tror vi kan utvikle dagens modell og finne bedre løsninger for utøverne våre, sier Tom Tvedt.