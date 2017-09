På tide å bekymre seg for OL?

Kommentar I mai hoppet PST bukk over Nord-Korea i briefingen av norske idrettsstjerner. Nå blir det stadig vanskeligere å lukke øynene for at Kim Jong-un vekker olympisk uro.

Da de norske OL-håpene var samlet på Fornebu i vår, blant for å lære om sikkerhetsspørsmål rundt lekene, var Moon Jae-in (64) fersk i presidentsetet i Sør-Korea.

Den tidligere menneskerettighetsadvokaten hadde overtatt vervet, etter at landets første kvinnelige president, Park Geun-hye, var blitt avsatt og arrestert, mistenkt for en serie alvorlige forbrytelser.

Med Jae-in ved roret var målet å søke en mer forsonende linje overfor naboen i nord, og håpet var at de kommende olympiske lekene kunne bli akkurat den brobyggeren idrettsarrangementer bør være i en ideell verden.

Nær fire måneder senere er verden alt annet enn ideell på den koreanske halvøya. Og IOC-president Thomas Bach blir neppe «Byggmester Bob» på noen geopolitisk arena til vinteren.

Nå er liten grunn til å tro at et idrettsarrangement drøyt 30 mil fra hovedstaden i Nord-Korea, vil bli det som sender verden utfor atomkrig-stupet.

Men det betyr ikke at det er uproblematisk å tenke på hvor nær man kommer til å være regimet i det lukkede landet, som provoserer en hel verden med testrakettene sine, og som får USAs ikke altfor forutsigbare president til å true med en massiv militær respons.

Derfor er det ikke så unaturlig at IOC, selv om man understreker at det ikke foreligger noen trusler mot selve OL, den siste tiden har gjennomført en serie møter med statsledere om sikkerhetsproblematikk i Pyeongchang.

Og det er en kjensgjerning av mindre enn hver fjerde billett er solgt, med terrorfrykt som én av årsakene til den kjølige publikumsinteressen.

Ingen kan si noe sikkert om hvordan den storpolitiske temperaturen vil utvikle seg i månedene som gjenstår før OL-ilden skal brenne i Sør-Korea. Men nå er det i alle fall en kjensgjerning at bevisstheten rundt trusselbildet er økende, også fra et idrettslig perspektiv.

I mellomtiden kan selvsagt ikke de norske idrettsutøverne og apparatet rundt gjøre noe annet enn å fortsette forberedelsene som normalt, mens Politiets sikkerhetstjeneste har varslet at de vil foreta en vurdering før avreise østover.

Nå er ingen tjent med å løpe rundt og være redde for redselens skyld, og det har en enorm verdi at samlende arrangementer som OL ikke lar seg stoppe av frykt.

Men samtidig må det være lov til å kjenne litt på uroen som unektelig er der, ettersom avstanden mellom Pyongyang og nesten-navnebroren Pyeongchang er omtrent som mellom Oslo og Bergen.

Neste gang de norske OL-håpene er samlet, er det nok flere enn Aksel Lund Svindal som vil tenke litt på Kim Jong-un.

For det er ikke så mye som tyder på at Moon Jae-ins oppmykningsprosjekt krones med seier innen den tid.